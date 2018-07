Kriptovalutás bizniszt kínálnak a közönségnek az "aranyhajó" megtalálói

A Shinil Group, amely egy szingapúri címet ad meg a honlapján, kedden közölte, hogy az Ulleung-szigettől 1,3 kilométerre, több mint 400 méter mélyen rábukkant az 1880-as években épült Dmitrij Donszkoj orosz hadihajó roncsaira, amely 1905-ben süllyedt el japán hadihajókkal vívott csatában. A vállalat kutatói két ember vezette mini tengeralattjáróval merültek le a roncshoz.

A kutatók szerint a roncs orra a tengerfenékbe ágyazva 430 méter mélyen van, a tatja viszont a vízben áll 380 méter mélyen. A roncson ágyúkat, gépfegyvereket, egy horgonyt, két kéményt, három árbocot, fa fedélzetet és páncélozott oldalfalakat is láttak.

Az Ázsia csendes-óceáni térségének elméleti fizikai kutatóközpontja (APCTP) által közreadott fénykép az egykori cári orosz haditengerészet Balti Flottájába tartozó Dmitrij Donszkoj cirkálóról. A Shinil Group dél-koreai tengerészeti és építőipari vállalat kutatócsoportja 2018. július 17-én megtalálta a hajó roncsát a Japán-tengerben, a dél-koreai Ulleung-sziget közelében. A Dmitrij Donszkoj az 1904-1905-ben vívott orosz-japán háborúban süllyedt el, a korabeli feljegyzések szerint hatalmas aranyrakománnyal a fedélzetén. (MTI/EPA/APCTP)

A vállalat szerint a hajó mintegy 130 milliárd dollár értékű aranyat szállított. A leletet igazoló bizonyítékokat a jövő héten kívánják nyilvánosságra hozni.

A cég további részletekkel nem szolgált, ám annyit még megemlített, hogy egyedül a vállalat nevéhez fűződik a felfedezés, más nem vett részt benne, és kutatócsoportjában brit, kanadai és dél-koreai szakértők is voltak. A közleményt fotókkal és a roncsot ábrázoló videóval egészítették ki, a videó egy részletén a hadihajó neve tűnik fel.

A bejelentéssel kapcsolatban a dél-koreai állami Óceántudományi és Technológiai Intézet a dél-koreai médiában arról tájékoztatott, hogy a roncsot már 2003-ban megtalálta. Az intézet honlapján 2007-es dátummal fotók is vannak, amelyek állításuk szerint a roncsról készültek, továbbá olyan térképek is, amelyek nagyjából jelzik a lelet helyét.

A helyi média arról is beszámolt, hogy egy dél-koreai építési vállalat is magának követeli a felfedezést, ők is azt állítják, hogy elsőként bukkantak az orosz hadihajó roncsaira.

Néhány kutató korábban már megfogalmazta kétségeit a hajón szállított aranykincs létezésével kapcsolatban.

Kriptovalutát hoztak létre

A dél-koreai pénzügyi hatóságok pedig óvatosságra intettek a kincsvadászatba való befektetésekkel kapcsolatban.

A Shinil Group honlapján egy másik közleményben már arról is hírt adott, hogy létrehozták a felfedezéshez kötődő, "Donskoi International" elnevezésű kriptovalutát. A vállalat azt ígérte, hogy megosztozik a közönséggel az orosz hajóroncsból származó hasznon, olyan módon, hogy szétosztja virtuális valutáját azok között, akik regisztrálnak virtuális piacán. További jutalmat ígértek azoknak, akik regisztrálókat toboroznak.

A Shinil Group angol nyelvű honlapját januárban jegyezték be, a honlap számos szekciója még nem működik.

Dél-koreai pénzügyi szakértők szerdán óvtak a kincsvadászatba való befektetéstől és arra figyelmeztettek: nem egy esetben fordult már elő, hogy az effajta cégek részvényei a felfedezést követően az egekbe szárnyaltak, majd mégis csőd lett a vége.

Nyitókép: MTI/EPA/Shinil Group