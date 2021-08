Szilágyi Áron most nem tervez a következő olimpiával: "meg kell néznem, mi motivál"

Minden vívó hazatért Tokióból, a már háromszoros egyéni olimpiai bajnok kardvívó Szilágyi Áront az InfoRádió a ferihegyi repülőtéren bírta szóra.

"Van már tapasztalatom arról, hogy hogy várják az embert a repülőtéren a hazaérkezéskor olimpia után. Örülök, hogy most is rengetegen kilátogattak, és hogy a sajtó részéről is ilyen nagy az érdeklődés. Jól esik!

Érzem a felém, felénk áradó szeretetet, és ha nem baj, egy picit fürdőzünk benne"

– mondta először Szilágyi Áron.

A vívók tokiói útja közel húsznapos volt, természetesen mindenki megpróbált már az elején a versenyzésre koncentrálni, aztán megadatott neki a boldogság az egyéni siker révén, de fejben ott kellett maradni a kardcsapat versenyén is.

"Ennek érdekében nagyon sok mindent megtettünk ott, ezek után nagy örömforrás és boldogság volt, hogy a csapatnak is sikerült az éremszerzés. Követtük persze a többiek versengését is, kár, hogy nem volt lehetőségünk személyesen szurkolni az ismert okok miatt, de például az étkezdében találkoztunk Milák Kristóffal, gratuláltunk egymásnak, és még hazautazásunk előtt Tóth Krisztián bronzérmének is örülhettünk" – folytatta a vívás élő legendája, megjegyezve, épp hazautazásuk közben zuhant le a magyar éremeső a kajak-kenusoknak, Berecz Zsombor vitorlázónak és Lőrincz Tamás birkózónak hála; most már itthonról gratulál szívből mindenkinek.

Nem tudja megmondani, melyik asszó vagy tus marad meg benne leginkább, de egyéni elődöntője a georgiai Sandro Bazadzéval szemben nagyon szoros volt, ezért emlékezetes is, csapatban pedig mindhárom mérkőzés izgalmas volt, mert végül nem volt sima.

Beszélt még a róla készült, az olimpia előtt bemutatott filmalkotásról is.

"Nagyon bejött az a taktika Muhi András és az én részemről, hogy legyen egy vetítés Tokió előtt, ahol én is ott vagyok, átélem a filmet és annak az első fogadtatását.

Nagyon örülök, hogy ez több mint pozitív volt, több helyütt tévében és moziban is játszották azóta" – kommentált.

Érezte a pozitív löketet, amit a film adott, emiatt tudta elengedni a terhet, letette, csak magát tudta adni a páston.

Lépten-nyomon Párizsról és 2024-ról kérdezgetik, "de ez még nem a tervezgetés időszaka".

"A feltöltődés, pihenés, ünneplés ideje van most – fogalmazott Szilágyi Áron, – majd meg fogjuk határozni a célokat, nyilván nem Párizsnak fogunk egyből nekimenni, az maratonfutás lenne. Megnézzük a versenynaptárt, az állomásokat, és hogy ebből engem mi motivál."

Az InfoRádió Aréna című műsorának vendége lesz a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron csütörtökön 18 órától

Nyitókép: Illyés Tibor