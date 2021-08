Thompson-Herah és Wlodarczyk történelmet írt, Duplantis csúcsra ért Tokióban

A férfi rúdugrás toronymagas esélyese, a világcsúcstartó, mindössze 21 éves Duplantis az 570 és az 587 centiméteres magasságot is kihagyta, utóbbi után rajta kívül már csak az amerikai Christopher Nielsen és a címvédő brazil Thiago Braz volt versenyben. Egy ugrással később a svéd rendkívül magabiztosan vitte át az 592 centit, de ezen Nielsen is átjutott, sőt az 597-et is sikerrel vette az amerikai. A skandináv versenyző azonban nem remegett meg, könnyedén megugrotta a 602 centit, és mivel riválisán kifogott ez a magasság, pályafutása első olimpiáján egyből aranyérmes lett.

Sikere bebiztosítása után megpróbálkozott a 619 centis világcsúcsmagassággal is, és bár első és harmadik kísérletre nagyon közel állt a rekorddöntéshez, ez végül nem sikerült neki.

A nőknél a világ legjobb vágtázói ezúttal 200 méteren mérték össze tudásukat, közülük ezúttal is - akárcsak 100-on - a jamaicai Elaine Thompson-Herah (nyitóképünkön) bizonyult a leggyorsabbnak. Az immár négyszeres ötkarikás aranyérmes, még mindig csak 29 éves bajnok fölényes győzelmet aratott a namíbiai Christine Mboma és az amerikai Gabrielle Thomas előtt,

ezzel az első női atléta lett, aki két egymást követő olimpián meg tudta nyerni a 100 és a 200 métert is.

Érdekesség, hogy Thompson világbajnokságon egyéni számban még nem tudott győzni, sőt váltóban is csak egyszer, 2015-ben állhatott a dobogó tetejére.

A kalapácsvetők között triplázott a lengyel Anita Wlodarczyk,

aki London és Rio de Janeiro után harmadszor is olimpiai bajnok lett. A 35 éves, négyszeres világbajnok sportló idei legjobbjával, 78,48 méterrel végzett az élen. A második nagyszerű utolsó dobásával a kínai Vang Cseng lett, míg a harmadik helyen Wlodarczyk honfitársa, Malwina Kopron végzett. Wlodarczyk az első női atléta lett, aki ugyanabban az egyéni számban egymás után háromszor tudott diadalmaskodni olimpián.

Női 800 méteren

a címvédő Caster Semenya hiányában a 19 éves Athing Mu győzött:

az amerikai középtávfutó, aki az idei válogatón robbant be a köztudatba, a táv legelején az élre állt, és egy pillanatra sem adta ki a kezéből a vezetést, s végül egyéni és országos csúccsal nyert. Második helyen a brit Keely Hodgkinson végzett, míg a dobogó harmadik fokára a végén nagyot sprintelő amerikai Raevyn Rogers állhatott fel.

Eredmények

férfi rúdugrás, olimpiai bajnok:

1. Armand Duplantis (Svédország) 6,02 méter

2. Christopher Nielsen (Egyesült Államok) 5,97

3. Thiago Braz (Brazília) 5,87

női 200 m, olimpiai bajnok:

1. Elaine Thompson-Herah (Jamaica) 21.53 mp

2. Christine Mboma (Namíbia) 21.81

3. Gabrielle Thomas (Egyesült Államok) 21.87

női 800 m, olimpiai bajnok:

1. Athing Mu (Egyesült Államok) 1:55.21 perc

2. Keely Hodgkinson (Nagy-Britannia) 1:55.88

3. Raevyn Rogers (Egyesült Államok) 1:56.81

női kalapácsvetés, olimpiai bajnok:

1. Anita Wlodarczyk (Lengyelország) 78,48 méter

2. Vang Cseng (Kína) 77,03 m

3. Malwina Kopron (Lengyelország) 75,49 m

férfi 400 m gát, olimpiai bajnok:

1. Karsten Warholm (Norvégia) 45.94 másodperc - világcsúcs

2. Rai Benjamin (Egyesült Államok) 46.17

3. Alison dos Santos (Brazília) 46.72

női távolugrás, olimpiai bajnok:

1. Malaika Mihambo (Németország) 7,00 méter

2. Brittney Reese (Egyesült Államok) 6,97

3. Ese Brume (Nigéria) 6,97

