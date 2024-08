Párizs 2024: a kizárt Kipyegon mégis megkapja az ezüstérmet

A táv döntője drámai véget ért a Stade de France-ban, mivel a favorit Kipyegon - az 1500 méter kétszeres címvédője és a szám budapesti világbajnoka - csak második helyen ért célba honfitársa, Beatrice Chebet mögött, ráadásul utóbb kizárták, mivel az utolsó előtti körben belerúgott az etióp világcsúcstartóba, Gudaf Tsegaybe. Az ezüstérmet ennek értelmében a hollandok klasszisa, Stifan Hassan szerezte meg, a bronzot pedig nagy meglepetésre az olasz Nadia Battogletti.

Két órával a viadal után aztán a versenyigazgatóság helyt adott a kenyaiak óvásának, és visszavonta az ítéletet. Hassan így csak bronzérmes lett, míg Battogletti lecsúszott a dobogóról.

This is a dispute between two athletes running a race. Faith Kipyegon was the one who held back Gudaf Tsegay's arm first!! And Tsegay, responded angrily by fending Faith off