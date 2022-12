Így alakult Scaloni argentin válogatottja Katarban

A szaúdiak ellen 2-1-re elveszített mérkőzésen Emíliano Martínez védett (ahogyan az összes többi meccsen is, eddig még egy percet sem hiányzott), Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi és Nicolás Tagliafico alkotta védelmet. Rodrigo de Paul és Leandro Paredes volt a két védekező középpályás, a széleken Ángel Di María és némi meglepetésre Papu Gómez támogatta a két csatárt, Lionel Messit és Lautaro Martínezt. Miután hátrányba került a csapat, Scaloni négyet cserélt, de közülük csak a Papu Gómezt váltó Julián Álvarez volt csatár. Lisandro Martínez, Enzo Fernández és Marcos Acuña, mindhárman inkább a védekezésben jártasak.

A nullapontos rajt után élet-halál-mérkőzés következett Mexikó ellen, egy újabb vereség esetén kiesett volna az Albiceleste. A kapitány meghagyta a megszokott szerkezetet, de Emíliano Maretínez előtt, a közvetlen védelemben, három helyen is változtatott, kimaradt Molina, Romero és Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez és Marcos Acuña kezdett. További változtatást jelentett, hogy Paredes helyett Guido Rodriguez kezdett, míg Papu Gómezt Alexis McAllister váltotta. Azaz: Scaloni öt helyen megváltoztatta a kezdő csapatát a szaúdiak ellenihez képest. Némileg pánikreakció volt, mondhatnánk utólag, de bevált. Bár nehezen született meg az első gól (Lionel Messi) és csak a hajrában jött a bebiztosító találat (Enzo Fernnadez), az Albiceleste 2-0-ra nyert. A kapitány ezúttal ötöt cserélt, az 57. és a 69. perc között, Fernández, Álvarez, Molina, Exequiel Palacios és Romero állt be.

A lengyelek elleni harmadik csoportmérkőzésen már a csoportelsőség volt a tét, noha, vereség esetén, ki is eshetett volna az argentin csapat. Scaloni váltott, 4-3-3-ban küldte fel a csapatot. Háromnegyed részben visszatért az eredeti védelmi négyeshez, Molina, Romero, Otamendi és Acuña kezdett. De Paul mellé visszavonta a bal oldalra Alexis McAllistert és bejátszotta magát a kezdő tizenegybe a mexikóiak ellen gólt szerző Enzo Fernandez. Elöl is módosított, Di María és a középre húzódó Messi mellett Lautaro Martínez helyett Julián Álvarez kezdett. Azaz: megint öt helyen változtatta meg a kezdő tizenegyet Scaloni. Az Albiceleste már vezetett McAllister góljával, amikor jött az első két csere (Paredes, Tagliafico), utóbbi beállítását indokolta a lecserélt Acuña sárga lapja is. Az utolsó bő negyedórában, már 2-0-nál, Lautaro Martínez, valamint két vb-újonc, Germán Pezzella és Thiago Almada is beszállt.

A nyolcaddöntőben az ausztrál válogatott következett. Maradt a 4-3-3-as alapfelállás, és a teljes védelem és középpályássor. Sőt, mindössze egy helyen változtatott Scaloni a kezdő tizenegyet tekintve, a sérült Di María helyén Papu Gómez kezdett. Éppen őt vitte el elsőként a kapitány az 50. percben, megerősítve a védelmet Lisandro Martínez beállításával. Akkor játszott a tornán először az argentin csapat az ötvédős rendszerben. A következő két csere megszokott volt: Tagliafico és Lautaro Martínez állt be, Acuña és Álvarez helyett. Nem volt váratlan a hajrában a Molina-Montiel csere sem, az már inkább, hogy McAllistert Palacios váltotta.

Következett a negyeddöntő, a hollandok elleni mérkőzés, ahol Scaloni eleve öt védővel kezdett, a megszokott négyes mellé, középre, még Lisandro Martínezt is beállította. A további tíz helyen ugyanazok kezdtek, mint az ausztrálok ellen, Papu Gómez maradt ki. A második félidőben jöttek a cserék, 1-0-nál Paredes váltotta De Pault, majd 2-0-nál előbb Tagliafico és Pezzella Acuñát és Romerót, majd Lautaro Martínez Álvarezt. Utóbb kétségeket ébresztett, hogy a biztos vezetést tudatában bár, de jó döntés volt-e megbontani a védelmet, persze, soha nem derül ki, hogy ennek volt-e szerepe a hollandok váratlan egyenlítésében. A hosszabbításban Montiel még váltotta Molinát, sőt Di María is tudott néhány percet vállalni, a támadásokat segítendő, Lisandro Martínezt váltva.

A horvátok elleni elődöntőre egy formációt, a 4-4-2-t választotta a kapitány. A védelem összetételét kényszerűségből változtatta meg, miután Acuña a sárga lapjai miatt nem játszhatott. Természetesen Tagliafico kezdett a helyén. A megerősített középpályára De Paul, Fernandez és McAllister mellé Paredes került. Elöl Messi mellett ismét Julán Álvarez kezdett. A vártnál simábban alakult a mérkőzés, Lisandro Martínez már 2-0-nál váltotta Paredest, a többiek (Palacios, Paulo Dybala, Ángel Correa és Juan Foyth) már leginkább azért álltak be, hogy vb-résztvevőnek mondhassák magukat Katarban. Utóbbi háromnak ez eddig az egyetlen szereplése a tornán.

A döntő előtt nincs eltiltott, s az argentin lapok szerint sérült sincs. A La Nacion Kaméleonnak „becézte” a válogatottat, amiatt, hogy rendkívül sok arcát képes – például a felállítási rendeket tekintve – megmutatni. A legvalószínűbbnek az Emíliano Martínez – Molina, Romero, Otamendi, Acuña – De Paul, Fernández, Mac Allister – Di María, Messi, Álvarez kezdőtizenegy tűnik, ettől akkor tér el Scaloni, ha mégis Lisandro Martínez szerepeltetése mellett dönt, talán éppen Di María kárára.

