Didier Deschamps a nehézségek után rátalált a csapatára

A Kékek az ausztrálok ellen kezdték meg a menetelést a remélt címvédés felé (a Socceroos egyike volt annak a két csapatnak, amelyik ellen a torna során mindkét finalista játszott, a másik a lengyel), mégpedig rögtön bekapott góllal. Utána ellenben fordítottak és simán nyertek. Az Ázsiát képviselő ausztrálok ellen az Hugo Lloris – Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Lucas Hernandez – Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot – Antoine Griezmann – Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Kylian Mbappé tizenegy kezdett. Részben kényszerűségből, mert Raphaël Varane-t jobbnak látta még pihentetni a kapitány az immár manchesteri védő sérülése után. Aztán a 13. percben már cserélni kényszerült a francia válogatott, a megsérült, s néhány nappal később megműtött Lucas Hernandez helyére öccse, Théo állt. Ettől a váltástól eltekintve Deschamps már csak 4-1-nél, tehát egy megnyert mérkőzés utolsó szakaszában cserélt, Jules Koundé, Kingsley Coman, Marcus Thuram és Youssouf Fofana is bemutatkozott a tornán.

A második mérkőzésen, az Eb-elődöntős dánok ellen már a továbbjutás volt a tét. Deschamps természetesen Théo Hernandezt játszatta a balhátvéd helyén, de két további helyen is váltott a védelemben, bekerült a felépülő Varane, s Jules Koundé kiszorította Pavard-t, aki azóta talán a torna legnagyobb francia vesztese. A Lloris – Koundé, Varane, Upamecano, Théo Hernandez – Rabiot, Tchouaméni – Dembélé, Griezmann, Mbappé – Giroud tizenegyben Deschamps érzékelhetően megtalálta a csapatát. Jöttek a „szokásos” cserék (Thuram, Coman, Fofana), s Varane-t az utolsó bő negyedórára felváltotta Konaté. A legérdekesebb a Giroud-Thuram –váltás volt a 63. percben, Deschamps akkor próbálkozott először azzal, hogy Mbappé középre vitelével megváltoztatja a védekezést és felgyorsítja elöl a csapatot.

A harmadik csoportmeccsen a franciák, saját szokásaiknak megfelelően, játéklehetőséget adtak az addig keveset szereplőknek. Tunézia ellen a Mandanda – Disasi, Varane, Konaté, Théo Hernandez – Fofana, Tchouaméni, Veretout, Guendouzi – Coman, Kolo Muani tizenegy kezdett. Még az első csere is Saliba volt, hadd játsszon ő is. Miután az eredmény rosszul alakult, az Arsenal védőjével együtt beállt Mbappé és Rabiot, majd később Griezmann és Dembélé is.

A nyolcaddöntőbeli összeállítás igazolta, amit mindenki tudott a tunéziaiak elleni mérkőzés összeállításáról. A lengyelek elleni találkozóra Deschamps visszatért a megtalált alaptizenegyhez (Lloris – Koundé, Varane, Upamecano, Théo Hernandez – Rabiot, Tchouaméni – Dembélé, Griezmann, Mbappé – Giroud), ugyanaz a tizenegy kezdett, mint a dánok ellen. Még a cserékben sem volt nagy eltérés, Thuram, Fofana és Coman is beállt, majd a végén, a 92. percben, 3-0-nál, Disasi is. (A vége 3-1 lett.)

Jöttek az angolok! A negyeddöntő előtt Deschamnps úgy gondolta, az addigi legnehezebb mérkőzés vár a válogatottjára. Nem hagyta el a járt utat a járatlanért, megint a Lloris – Koundé, Varane, Upamecano, Théo Hernandez – Rabiot, Tchouaméni – Dembélé, Griezmann, Mbappé – Giroud tizenegy kezdett. A különbség a korábbiakhoz képest a cserékben, s főleg a cserék számában volt: egyetlen változtatástól eltekintve, amikor Dembélét Coman váltotta a 79. percben, az alaptizenegy játszotta végig a mérkőzést, s nyert 2-1-re.

Aligha a marokkóiak ellen sem változtatott volna a kapitány, hogy Dayot Upamecano és Adrien Rabiot nem lázasodik be. Nem tudtak játszani, miként Coman sem. Így a Lloris – Koundé, Varane, Konaté, Théo Hernandez – Fofana, Tchouaméni – Dembélé, Griezmann, Mbappé – Giroud tizenegy kezdett. Konaté jól pótolta Upamecanót, Fofana ellenben nem tudta Rabiot-t. A Monaco középpályása ennek ellenére végigjátszotta a mérkőzést. Dembélé helyére, hiszen Comant nem tudta, ezúttal Randal Kolo Muanit küldte be a kapitány, aki 42 másodperccel később gólt szerzett, bebiztosítva a döntőbe jutást (2-0). Deschamps ezen kívül mindössze egyet cserélt, de az nagyon fontosnak bizonyult: ismét meghúzta a Giroud-Thuram-váltást, amitől feljavult a csapat játéka.

A L’Équipe, a francia sportnapilap vasárnap, bő két órával a mérkőzés előtt arról adott hírt, hogy Deschamps az argentinok ellen is az alapcsapatát (Lloris – Koundé, Varane, Upamecano, Théo Hernandez – Rabiot, Tchouaméni – Dembélé, Griezmann, Mbappé – Giroud) küldi pályára.

