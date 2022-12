Meghalt egy ismert sportújságíró a katari világbajnokságon

Grant Wahl az amerikai CBS Sport tudósítójaként dolgozott a katari labdarúgó-világbajnokságon. A 49 éves férfi a beszámolók szerint már hétfőn arra panaszkodott, hogy nem érzi jól magát. Állapotát a három heti kevés alvásnak, a sok stressznek a munkának tulajdonította, de azért felkereste a médiaközpont orvosát, akitől antibiotikumot és köhögés elleni szirupot kapott.

A pénteki mérkőzésen a stadion legfelső sorában, a sajtópáholyban ült, amikor a büntetőrúgások közben összesett. A többi újságíró kihívta a mentőket, akik megkezdték az újraélesztését és kórházba vitték, de már nem sikerült megmenteniük az életét.

Az esetről beszámoló hvg.hu megjegyzi: Wahl volt az Egyesült Államok talán legismertebb futballújságírója. Első világbajnokságáról 1994-ben tudósított, majd 1996-ban csatlakozott a Sports Illustratedhez. A katari volt a nyolcadik világbajnoksága. Pénteken este még üzenetet írt a Twitterre, amikor a hollandok a rendes játékidő utolsó pillanataiban kiegyenlítettek.

Wahl egyébként a vb kezdetekor bekerült a hírekbe azzal, hogy az LMBTQ közösséget támogató szivárványos futballpólóban érkezett tudósítani az Egyesült Államok–Wales világbajnoki mérkőzésre. A stadion médiabejáratánál a biztonsági őrök nem engedték be, 25 percre őrizetbe vették a pólója miatt. Aztán elengedték, később a FIFA egyik képviselője bocsánatot kért tőle.

Az Egyesült Államok Labdarúgó Szövetsége a Twitteren azt írta: az egész amerikai futballtársadalom szíve megszakadt, amikor értesültek Grant Wahl elvesztéséről.

U.S. Soccer Statement On The Passing Of Grant Wahl: pic.twitter.com/CBp1mCK1mQ — U.S. Soccer (@ussoccer) December 10, 2022