Futballőrület Angliában: a vb-döntő napján az istentiszteletek is elmaradhatnak

A karácsonyt megelőző vasárnapon, mely idén december 18-ra esik, tradicionálisan zenés istentiszteletekkel készülnek az anglikán hívek a karácsonyra – ám ebben az évben ez könnyen alakulhat másként.

A döntőt angliai idő szerint délután háromkor rendezik majd, így akár elképzelhető az is, hogy mire az esti szertartás kezdődne, meglesz a vb győztese, de a felkészült Church of England levelében felveti, mi lesz, ha büntetőkre kerül a sor?

"Legjobb lenne ezt a napot teljes egészében elkerülni, és 17-én, szombaton este megtartani a szertartást"

– javasolja a The Guardian cikke szerint.

A levél, mely azzal foglalkozik, hogyan hozhatna ki az egyház a lehető legtöbbet a vb-ből, kiemeli azt is, hogy a hitnek és a focinak nem kell ütköznie egymással, ráadásul arra is rámutat, hogy a Premier League több csapata is gyülekezeti focicsapatokból nőtt ki.

A nem mindennapi javaslatokat tartalmazó levélben szerepel az is, hogy esetleg a plébániákon is szervezhetnek közös meccsnézést, illetve focis témájú betlehemes játékokat is ajánlanak.

