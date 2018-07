Rakitic és Modric megható üzenete

A két játékos régóta baráti kapcsolatban van, ezért tartották fontosnak, hogy megajándékozzák egymást az elmúlt bő egy hónap nagyszerű menetelése után.

„Luka testvérem, a legnagyobb megtiszteltetés volt ezt az időt veled eltölteni” –írta a mezre Rakitic.

„Ivan testvérem, szívemből mondom, büszke vagyok rá, hogy megoszthattam veled a pályán ezeket a nagyszerű pillanatokat” – írta saját mezére a vb legjobb játékosának megválasztott Modric.

Rakitic & Modric exchanged shirts after the World Cup Final:

Modric to Rakitic: “To my brother Ivan, from my heart, I’m proud to have shared with you great moments on the pitch.”

Rakitic to Modric: “To my brother Luka, it was the greatest honor to spend all this time with you.” pic.twitter.com/cNI0yyQQT2