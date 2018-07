A metró is a világbajnokot ünnepli

Amint az az RATP oldalán olvasható, az Avron állomásból "Nous Avron Gagné" (a Nous avons gagné - győztünk kicsi módosításával), a Charles de Gaulle-Etoile-ból "On a 2 Étoiles" (Két csillagunk van) utalva a második vb-győzelem után a mezre felvarrható újabb csillagra, a Victor Hugóból "Victor Hugo Lloris", a Bercyből "Bercy les Bleus" (a Merci les Bleus - köszönjük Kékek kicsi módosításával) lett. A Notre-Dame des Champs új neve átmenetileg "Notre Didier Deschamps" (A mi Didier Deschamps-unk), a Champs Elysées-Clémenceau-é pedig "Deschamps Elysées-Clémenceau".

A hazatérő válogatott délutáni, esti ünneplése miatt a Champs-Elysées környékén több állomást lezártak és a felszínen is korlátozásokat vezettek be.

Londonban Gareth Southgate-ről, az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányáról is elneveztek egy állomást. A londoni tömegközlekedésért felelős cég, a Transport for London (TfL) bejelentése szerint a Londont délnyugatról észak-északkelet felé átszelő 71 kilométeres Piccadilly metróvonal északi végéhez közeli Southgate állomás két napig viseli a válogatott szakvezetőjének nevét.

Next stop - Gareth Southgate! To celebrate the achievements of the @england men's football team this summer, TfL & @VisaUK have temporarily renamed Southgate station on the @piccadillyline. Why not come down and post a #SouthgateSelfie pic.twitter.com/n8tR70qitd