Legekkel tarkított gólzáporos fordulót hozott a péntek

A kora délutáni mérkőzésen a brazilok kilencven percen keresztül nem találták az ellenszert a Costa Rica-iak védekezésére, nagyon fenyegetett, hogy a vb-történelemben először nem verik meg a „Ticost”.

Helyzetek voltak, Neymar hagyta ki talán a legnagyobbat, s ő volt az alanya a legvitatottabb helyzetnek. Annál Björn Kuipers, a holland bíró először megadta a büntetőt, majd a VAR-t használva visszavonta. A 91. percben aztán Firmino és Gabriel Jesus előkészítése után Coutinho megszerezte a második vb-gólját, öt méterről vágta a labdát a hálóba. A Barcelona játékosa a legutóbbi négy meccsén négy gólban vállalt szerepet (3 gól, 1 előkészítés), pontosan annyiban, mint előtte 14 mérkőzésen. Sejteni lehetett, hogy a Costa Rica-iaknak erre nem lesz válasza, sőt a brazilok lőttek még egyet: Douglas Costa előkészítése után Neymar is megszerezte a maga gólját.

Az 1966-os World Cup óta mérnek bizonyos adatokat, azóta

soha ilyen későn nem született még gól a hosszabbításban: 96:49-nél lőtt Neymar a kapuba.

A PSG csillaga Romáriót megelőzve a brazil válogatott történetének harmadik legjobb gólszerzője lett, már csupán Pelé és Ronaldo áll előtte. S még csak 26 éves… Nem kímélik az ellenfelek, 14-szer rúgták föl eddig a tornán, mindenkinél többször. A legutóbbi 17 válogatott mérkőzésén 18 gólban volt részes (10 gól + 8 assziszt). A brazilok három nyeretlen vb-mérkőzés után győztek ismét.

Nigéria hozta a második afrikai győzelmet

Megszületett a második afrikai győzelem a tornán, Szenegál után Nigéria is győzött. Az első félidő még kevésbé volt eseménydús, de a másodikban a Szuper Sasok remekeltek.

Ahmed Musa, a CSZKA Moszkva csatára két gólt is szerzett. Ő lett az első nigériai, aki két világbajnokságon is a kapuba talált, sőt a nigériaiak legutóbbi négy vb-gólját mind ő rúgta. Az első gól tulajdonképpen egy izlandi bedobással indult, majd azt követően a tizedik érintés Musa lövése volt. A második gyönyörű szólóból született. Musa közben még lőtt egy kapufát is. Az izlandiak esélyt kaptak a 81. percben, Gylfi Sigurdsson azonban egy teljesen oktondi szabálytalanság után megítélt büntetőből a kapu fölé lőtt. Nigéria 1994 óta először nyert világbajnoki mérkőzést egygólosnál nagyobb különbséggel. A Szuper Sasok Európa-specialisták: mind a hat megnyert vb-mérkőzésükön a mi kontinensünkre való csapattal játszottak. Ötször nem kaptak gólt. Kapusuknál, Francis Uzohónál (19 éves, 237 napos) csak egyszer, 1966-ban, az észak-koreai Ri Csan Mjong (19 éves 198 napos) teljesített fiatalabban kapott gól nélküli mérkőzést.

Megszakadt két izlandi sorozat: Európa-bajnokságon és világbajnokságon először szenvedtek vereséget, sőt először maradtak szerzett gól nélkül!

Először fordított egy csapat a vb-n

Este Volgográdban a szerbek már a találkozó elején vezetést szereztek Alekszandar Mitrovics fejesével, sőt az első félidőben jobban játszottak a svájciaknál. A második játékrészre fordult a kocka, a svájciak két albán nemzetiségű játékosa, Gtanit Xhaka és Xherdan Shaqiri is gólt szerzett. Mindketten a góljuk után kezükkel a sast imitálták, emlékeztetve az albán címerre, illetve az egykori Jugoszlávia koszovói emblémájára. Shaqiri a cipőjére is a koszovói zászlót festette. Vladimir Petković, a bosnyák származású svájci szövetségi kapitány próbált tompítani: „Nem csak a futballpályán, de azon kívül is távol kell tartani a politikát a futballtól. Koncentráljunk a futballra, amely gyönyörű játék, s időnként összehozza az embereket.”

A mostani vb-n először nyert hátrányba került csapat. Alekszandar Mitrovics okkal kért számon egy büntetőt a játékvezetőn – érthetetlen, hogy miért nem használták a videobírót.