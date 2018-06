Kiszenvedték a győzelmet Neymarék

Az első félidő a várakozásoknak megfelelően nagy brazil fölényt hozott, ez azonban meddőnek bizonyult, az elsősorban a beívelésekre építő dél-amerikai csapat csak elvétve találta el a kaput. A jól védekező rivális néha kijött a szorításból, egy-egy veszélyes kontratámadást is vezetett, de a kapuk szinte alig forogtak veszélyben.

A második játékrész hatalmas brazil helyzetekkel indult, de vagy Navas, vagy a keresztléc, vagy az egyik védő mindig hárítani tudott. A folytatásban is ők irányítottak, az ellenfél csak pillanatokra szabadult ki a saját térfeléről. A 78. percben Neymar lerántásáért előbb 11-est ítélt a bíró, majd a videóelemzés után visszavonta az ítéletét.

A brazil Neymar ünnepel, miután gólt szerzett Costa Rica ellen

(MTI/AP/Dmitrij Loveckij)

A hajrában továbbra is a brazilok nyomtak, s végül két, a hosszabbításban született találattal sikerült megtörniük Costa Ricát: előbb Gabriel Jesus labdaátvétele után Coutinho robbant be, és bombázott a kapuba, majd Costa passzát lőtte be Neymar közelről.