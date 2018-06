Kemény Dénes: nem érzem veszélyben a spanyol szereplést

Megjósolhatatlan, hogy a spanyol játékosokra milyen hatása lesz a kapitányváltásnak - mondta Kemény Dénes, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, az InfoRádió exkluzív vb-szakértője. A korábbi sikerkapitány ugyanakkor nem látja veszélyben az elmúlt két évben veretlen csapat szereplését.

Spanyolország egy nappal a labdarúgó-világbajnokság rajtja előtt váltott kapitány: menesztették a titokban a Real Madriddal megegyező, de a válogatott élén még veretlen Julen Lopeteguit, akinek a helyére a vb-n a korábbi 89-szeres válogatott védő, jelenlegi sportigazgató Fernando Hierro ül le a kispadra.

Kemény Dénes, az InfoRádió vb-szakértője szerint általában az edzőváltás pozitív hatású, mert néhány év után az új szakvezető hozhat olyan új motivációs elemeket, amelyek egyfajta "mézesheteket" tudnak kreálni.

"Ez annyira nonszensz helyzet viszont, hogy megjósolhatatlan a hatása"

- vélekedett a szövetségi kapitányként három olimpiát megnyerő szakember, és úgy látja, nagy tekintélyű szakembert raktak a csapat élére a szakmai igazgatója személyében, aki kiváló labdarúgó is volt.

"Én nem érzem veszélyben a spanyol szereplést,

és a másik oldalon megértem a szövetség elnökét is, mert ha elvárja a fegyelmet a játékosoktól, akkor el kell várnia a szövetségi kapitánytól is" - mondta a szövetségi elnökként is tapasztalatokat szerző szakértő.

Kemény Dénes a jelenlegi helyzetet úgy kezelné Hierro helyében, hogy leülne a csapattal, és meginna velük egy sört: "Azt kellene megbeszélnünk, hogy így maradtunk, tisztázni kellene, hogy sem rajtam nem múlott, sem rajtatok.

Egyetlen dolgunk, hogy mindenki kettőzött erővel próbálja a mérkőzéseket megnyerni, mert ha már két éve nem kaptunk ki, akkor ezt az egy hónapot ki kellene bírni..."

Az Oroszország - Szaúd-Arábia nyitómeccstől nem vár sokat Kemény, mert ezek a mérkőzések nem szoktak jók lenni, ezért csak reménykedik, hogy mégis az lesz.

"A tornán az elején mindenki óvatos lesz, és még örül a döntetlennek is, aztán majd a harmadik körben élesedik a helyzet, és derül ki, hogy kik mennek tovább" - mondta a szakértő, de utána az egyenes kieséses szakaszban már várja a jó meccseket, de hozzátette, sajnos előfordulhat, hogy a 11-esekre játszanak, azok a mérkőzések nem lesznek annyira szórakoztatók.

"Azért a sok rossz előjel után az egy hónap alatt sok olyan meccs lesz, amelynek örülni is fogunk" - vélekedett Kemény Dénes.