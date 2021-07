Létezhet-e csapatépítés a foci-Eb alatt? Kemény Dénes szerint igen

Ha korlátozottan is, de van lehetőség csapatépítésre a labdarúgó Európa-bajnokság közben is - vélekedett az InfoRádióban Kemény Dénes, az InfoRádió szakértője, a magyar férfi vízilabda-válogatott korábbi szövetségi kapitánya.

"Vannak csapatok a legjobb nyolc között, amelyeknek a negyeddöntőbe jutás tervezett volt, úgymond elvárás. Bennük erős a tettvágy, ezért frissíteni, pihentetni kell a játékosait, rekreálni, a kevesebbet játszó játékosoknak pedig keresni valamilyen lehetőséget, nem azért, mert pihentek, hanem mert bennük extra bizonyítási vágy lehet" - ecsetelte a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdaedző.

A másik fajta csapatnak óriási eredmény, hogy eljutott eddig a fázisig (Svájc, Ukrajna).

"Itt aztán végképp össze kell szedniük minden erejüket, ráadásul adott esetben sérültjeik is vannak, fáradtak. Itt is van frissítési feladat, és mivel 26 fős a keret, lehet is majd találni mindenütt frissebb, fiatalabb játékost, akinek nagy akarata van" - mondta.

Szerinte csapatépítésre biztosan minden válogatott szakított időt, akár a többet pihenő belgákról, akár a kevesebb frissítési lehetőséghez jutott angolokról van szó - "néhány sör egy hangulatos pizzériában" -, ráadásul

Angliában a legjobb állóképességű futballisták vannak, úgyhogy a lazítás Kemény Dénes szerint rájuk is fér.

A negyeddöntős mérkőzéseken azonban tartalékolásról szó sem lesz - és nem csupán a belga-olaszon, ahol ezt egyébként sem tehetné meg egyik fél sem.

"És ha valaki gyengébbnek is tűnik papíron, valahogy csak elvergődött idáig, túljutott a csoportján, és megvert egy csapatot a tizenhat között. Itt már senkit nem lehet lebecsülni. Annyit el tudok képzelni, hogy a mérkőzés alakulásának fényében egy-két kulcsjátékost lecserélnek. De a spanyolok példája is mutatja, hogy már majdnem behúzták a meccset, cseréltek, de túlórázniuk kellett végül" - mutatott rá Kemény Dénes.

