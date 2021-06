Utolsó nyolcaddöntő: feltűnően sok a ballábas ukrán

Andrij Sevcsenko, az ukránok szövetségi kapitánya akkor a tizenegyeslövők között volt – csapatából egyedüliként hibázott. Ám miután a svájciak mind rontottak – milyen fura is ez a hétfői, bukaresti diadaluk után –, az ukránok továbbjutottak. Most biztosan kiegyeznének hasonlóval.

Tizenhatodikként jutott be a válogatottjuk a nyolcaddöntőbe, kicsit éppen a svédeknek is köszönhetően, akik – már a mérkőzés előtt biztos továbbjutóként – legyőzték a lengyeleket.

Fura fintora lenne a lebonyolítási rendnek, miután a csoportban az ukránokat megelőző hollandok és osztrákok már elbúcsúztak, ha ők meg versenyben maradnának.

A támadójátékukkal eddig nem volt baj, két mérkőzésen is két gólt szereztek, csak az osztrákok ellen nem találtak a kapuba, de a védekezésen javítaniuk kell.

A nemzetközi sajtó abban egységes, hogy a svédek esélyesebbek, több jó játékosuk van, eddig meggyőzőbb teljesítményt nyújtottak. Ám kérdéses, hogy kitart-e még Emil Forsberg és az új felfedezett Alexander Isak jó formája, vagy éppen Robin Olsen kapus bravúrsorozata.

Az északi sárga-kékek (mert hogy az ukránok is ezeket a színeket viselik) Európa-bajnokságon legutóbb 2004-ben jutottak a legjobb nyolc közé, de világbajnokságon a legutóbbi nagy tornán, 2018-ban. Ha ma az Euro 2020-on is megcselekszik ezt, elmondhatják magukról, hogy a legutóbbi vb-n és Eb-n is bejutottak a legjobb nyolcba, ezt pedig rajtuk kívül egyedül a belgák mondhatták el a mai játéknap kezdetéig, s esélyük van még erre az angoloknak. (Három éve, a szamarai negyeddöntőben éppen Gareth Southgate együttese búcsúztatta a svédeket.)

A Göteborgs-Postent érdekes még idézni a svédek felkészülése kapcsán: Lars Jacobsson, a korábbi menedzser, aki most az ellenfelek feltérképezésében segít Janne Andersson szövetségi kapitánynak, azt vette észre, illetve azt elemezte, hogy

az ukránok keretében szokatlanul sok, tizenkét ballábas futballista is van.

erre is épül majd a taktika.

A várható kezdőcsapatok

Ukrajna: Buscsan – Karavajev, Zabarnyi, Matvijenko, Mikolenko – Malinovszkij, Szidorcsuk, Zincsenko – Jarmolenko, Jaremcsuk, Cigankov

Svédország: Olsen – Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson – S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg – Isak, Quaison

