Elárulták az InfoRádió Eb-szakértői, kikre lesz érdemes odafigyelni

Dénes Tamás erősebbnek érzi a jelenlegi magyar válogatottat, mint a 2016-ost – egy brutálisan nehéz sorsolással, amelyre a magyar futball történetében még nem volt példa. Olyan volt már, hogy két nagyon jó csapattal sorsolták össze a nemzeti tizenegyet, lásd az 1966-os angliai világbajnokság a portugálokkal és brazilokkal, vagy az 1978-as mexikói vb, amikor a rendező argentinokkal és az olaszokkal, illetve az akkor nem annyira erős franciákkal voltak egy csoportban – idézte föl a futballszakíró „de ilyen, hogy a világ- és az Európa-bajnok és a német válogatott (az eggyel korábbi vb-győztes), ez brutális.”

Kemény Dénes Marco Rossi személyét illetően elárulta: miután a szövetségi kapitány lejár az uszodába, hiszen a fia „a válogatott határán vízilabdázik”, személyesen is van szerencséje ismerni, és azt figyelte meg vele kapcsolatban, hogy

„fölszedett” valamennyi pragmatizmust a pólóból,

ami Kemény Dénes számára szimpatikus. Hozzátette, „túl sokáig éltem Olaszországban, hogy ne ismerném jól az olasz élsportolókat, és Marco Rossi is az volt, sokáig játszott a Seria A-ban, ami azért nem akármi. És nagyon jó ötvözet lett belőle.”

A férfi vízilabda-válogatott korábbi sikerkapitánya szerint Marco Rossi logikusan látja át a dolgokat, és „ha vízzel kell, akkor vízzel főz, ha kőlevest kell, kőlevest főz”. Úgy véli, a Nemzetek Ligáját is remekül használta ki, fölépítve – szurkolói szempontból is – egy hitelt saját magával szemben azzal, hogy sikerült legyőzni az oroszokat, a szerbeket és a törököket is. Szép suttyomban fölépített egy csapatot, illetve egy bizalmi hátteret magával és a játékosokkal szemben egyaránt – ismételte Kemény Dénes, aki szerint annak van szerencséje, aki sokat tesz érte, márpedig Rossi sokat tett, és ehhez kellett az az utolsó pár perc az Izland-meccsen, amivel kvalifikálta magát a labdarúgó-válogatott magát az Eb-re.

Kemény Dénes azt látja nehézségnek a csoportban, hogy a harmadik helyezett is továbbjuthat. Vagyis mindhárom ellenfelünk – Németország, Franciaország, Portugália – mindenáron meg akarja majd verni a magyar válogatottat, hogy minél jobb pozíciót harcoljon ki. „Lehet, hogy végül mi leszünk a harmadikok, vagy a másodikok, de itt egyetlen

egy csapat sem fog ellenünk lazsálni, mert a harmadik hely is fontos”

– ismételte meg.

Dénes Tamás egyetértett az elhangzottakkal, megjegyezve, az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a jelenlegi rendszerben 3 ponttal tovább lehet jutni. Szerinte mind a három ellenfél válogatottnál úgy számolnak, hogy a magyarokat megverik, és ha utána még van pont, akkor „megyünk tovább”.

A szövetségi kaptányira visszakanyarodva a futballszakíró azt mondta, számára nagyon szimpatikus, ahogyan Marco Rossi minden korábbi mérkőzésre kiállt. Voltak a Nemzetek Ligája sorozatban olyan fordulók, amikor nem állt jól a zászló, tele voltunk sérültekkel, a klubok nem engedtek el játékosokat, mégis, mindig azt mondta, nincs megnyerhetetlen meccs, és bravúrokat tudott csinálni. Jelenleg azonban úgy érzi, hogy Marco Rossi – egyébként nagyon helyesen, mondta Dénes Tamás – kicsit „visszavett”, mert nem akar hamis látszatot kelteni, hiszen a németek, franciák és portugálok más szintet képviselnek, mint az oroszok, szerbek és törökök.

A „titkos” favoritok

Dénes Tamás az esélyeket illetően megjegyezte, nem igazán ildomos a felkészülési mérkőzések eredményeiből kiindulni, utalva a 2004-es évre, amikor a portugáliai Eb előtt Kaiserslauternben a magyar válogatott 2–0-ra verte a németeket, annak ellenére, hogy nem a mieink voltak a favoritok. Szerinte az elmúlt időszak felkészülési mérkőzéseiről kivétel nélkül mondható, egyszer sem a legjobb tizenegy kezdett, vagy ha valaki azzal kezdett, félidőben levette a játékosokat. „Más kérdés, hogy nyilván nem tett rosszat a németek lelkének, hogy 7–1-re megverték a letteket, de ebből én nem vonnék le messzemenő következtetéseket.” Arra is emlékeztetett, hogy az angolok például úgy nyertek kétszer is, hogy azok a játékosaik, akik nemzetközi kupadöntőkben szerepelnek, pályára sem léptek.

Ami a favoritokat illeti, Kemény Dénes – évek óta – a belga válogatottban lát kiemelkedő teljesítményt, miután számos olyan játékossal bír, aki fölveheti a versenyt a világ legjobb csapatainak legjobb játékosaival. Köztük például Eden Hazard, akivel kapcsolatban viszont problémásnak tartja, hogy a Real Madridban visszaesett a teljesítménye. Azonban visszatérő eset, hogy az, aki a klubjában valami belső feszültség miatt nem tud teljesíteni, az felszabadultan játszik a válogatottban, jegyezte meg.

A futballszakíró szerint

a franciák és a belgák nagyon erősek, de az olaszokra is érdemes lesz figyelni,

akik ellen nagyon nehéz játszani, ráadásul 2018 ősze óta nem veszítettek. Dénes Tamás a felsoroltakon túl az angol válogatottra is nagyon kíváncsi lesz, miután rengeteg jó fiatal játékossal rendelkezik. „De majd elválik, hogy egy nagy tornán képesek lesznek-e túlnőni Gareth Southgate-en, ahogyan a The Independent brit napilap fogalmazott.”

Az InfoRádió Eb-szakértői szerint az a baj, hogy az angol válogatott mindig ígéretes, de igazából csak egyszer jött nekik össze odahaza, és egyszer közel voltak, hogy összejöjjön nekik, de akkor meg elveszítették az elődöntő tizenegyesekkel. „Tehát, hogy az angoloknál valami közbejön – fűzte hozzá Kemény Dénes –, azt olyan biztosan tudod, mint ahogyan a bankból megkapod a betétedet.”

Rómában péntek este 9 órakor a török–olasz meccsel veszi kezdetét az egy évvel elhalasztott labdarúgó-Európa-bajnokság.

