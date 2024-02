Messze van még Gera eredményességétől Szoboszlai

Gera Zoltánt újra meghívta Angliába a West Bromwich Albion, ami egyáltalán nem meglepő, hiszen a szurkolók egyik legnagyobb kedvencének számított, és számít még most is. Az U21-es magyar válogatott szövetségi edzője szívesen mondott igent a felkérésre − írja az nb1.hu.

„Meghívtak több eseményre, először is egy szurkolói beszélgetésen vehettem részt. Kedvesek voltak nagyon, csakúgy, mint legutóbb, amikor májusban itt jártam. Éreztem, és nagyon jólesett, hogy szívesen látnak mindig” – számolt be a jelenleg is Angliában tartozkodó egykori válogatott játékos.

„Hétvégén a West Brom-Wolverhampton FA-kupa-mérkőzésen is ott lehettem, a meccs előtt és után találkoztam a szurkolókkal, a szponzorokkal, mint a klub korábbi játékosa. Pár szót váltottam mindenkivel, természetesen nagy élmény volt a mérkőzés. Leszámítva, hogy 2-0-ra kikapott a West Brom, ami azért volt fájó mindenkinek, mert a Wolverhampton számít a klub legnagyobb riválisának, ráadásul rég játszott a két csapat egymás ellen” – mesélte Gera, aki gyakorló szövetségi edzőként igencsak kíváncsi volt, hogy most milyen edzéseket tartanak a klubnál.

Gera Zoltán a csapat edzéseit is meglátogatta, a felnőttekét és az utánpótláscsapatokét egyaránt. A West Bromnak több olyan munkatársa is van, akik korábban csapattársai voltak, közte James Morrison, aki jelenleg a második csapatnál, és a a skót válogatottnál is másodedző. A két egykori klubtárs meg is beszélte a magyar-skót Eb-mérkőzést. A cikk írója megjegyzi, hogy Gera Zoltán is dolgozhatna Angliában, ugyanis mielőtt hazatért Birminghamből, 35 évesen felajánlották neki, hogy legyen a klub egyik utánpótlásedzője. De akkor még nem akarta abbahagyni a futballt, a Ferencvároshoz igazolt, ahol 89 meccsen 19 gólt lőtt.

Az egykori 97-szeres válogatott játékos Magyarországon újra a címlapokra került. Méghozzá azzal, hogy a Premier League-ben Szoboszlai Dominik megszerezte a harmadik gólját, megelőzve ezzel Buzsáky Ákost. Gera Zoltán viszont 21 góljával még mindig a PL legjobb magyar góllövője.

„Örülök annak, hogy újra vannak magyarok a Premier League-ben, hiszen Szoboszlai Dominik mellett itt játszik Kerkez Milos is. Büszke vagyok, ha róluk beszélnek, hiszen ez mindenképpen jó nekünk, a magyar futballnak” – mondta Gera, aki Magyarországon évek óta az U21-es válogatott szövetségi edzőjeként dolgozik. A Bournemouth szélsővédőjét ráadásul közelről is ismeri, hiszen Kerkez korosztályos válogatott, és a kora alapján még most is az lehetne.

Gera Zoltán 2004 és 2014 között összesen 168 mérkőzésen erősítette a birminghamieket, és ezeken 26 gólt szerzett.