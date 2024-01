Túl a viccelődésen - Mi tehetné realitássá Mourinho Fradiba hozatalát?

Az Infostart is megírta, hogy egy alacsony elérésű blog azzal "támadta" a nyilvánosságot néhány nappal ezelőtt, hogy a több klubbal is BL-győztes portugál sztáredző, José Mourinho a Fradihoz is jöhetne.

A pletykának első ránézésre csak annyi alapja volt, hogy épp most távozott az AS Romától - hosszas türelmi időszak végén -, illetve hogy jó kapcsolatot ápol a zöld-fehér legendával, a Ferencváros fiókcsapatának számító Soroksár edzőjével, Lipcsei Péterrel, akinek a Portónál főnöke is volt a kilencvenes években.

Szabados Gábor sportközgazdász az esélyeket firtatva az InfoRádióban először is nyersen felelt. "Röviden megválaszolhatjuk a kérdést: nincs sem szakmai, sem anyagi szempontból olyan közelségben egymáshoz José Mourinho és a Ferencváros, hogy ez reálisan létrejöjjön."

Azért is mondja, hogy "nincs reális közelségben", mert bár a Ferencváros edzőválasztási politikája mindig az, hogy "felülválaszt" edzőt a csapathoz, hogy az felfelé húzza az együttest, de

Mourinho azért sokkal magasabb szint,

mint a jelenleg a Konferencia-ligában szereplő magyar bajnok.

"Értem ezalatt az anyagiakat is, ami a Ferencváros lehetőségeit illeti, és lássuk be, szakmailag is. A portugál bajnokságnál alacsonyabb szinten Mourinho még soha nem dolgozott, és akkor a pályája elején volt még. Azóta csak topligákban tevékenykedett. Az, hogy most egy magyar bajnokságban szereplő csapatot átvegyen, még akkor is, ha az nemzetközi kupákban szerepel, nincs igazán realitása" - részletezte, hozzátéve, nem is igazán látja indokoltnak, hogy a Ferencváros most váltson edzőt.

Persze látott már a sportvilág olyan szponzorációt, amely tető alá hozott sztárigazolást, akár edzők terén is - a magyarországi példák közül a legismertebb a szövetségi kapitányi posztra igazolt Lothar Matthäusé, aki a szponzori szerződésekből kapott jutalékot -, de az ilyen szerződések akkor jöhetnek csak létre, ha egy adott ismert ember pozícióba kerül, és ebben egy befektető fantáziát lát.

"Ilyen képlet akár egyébként a Ferencvárosnál is elképzelhető, de most sem szakmailag, sem anyagilag nem realitás, nincs az a szponzor, amely a fennálló különbséget áthidalhatná, egy ilyen befektetés a szponzor számára sem térülne meg, akár marketingérték, akár többlet értékesítés révén" - szögezte le a sportközgazdász.