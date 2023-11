Elhunyt a háromoroszlánosok egykori szövetségi kapitánya

Venables játékosként több mint 500-szor lépett pályára londoni csapatokban, mint a Chelsea, a Tottenham, a Queens Park Rangers és a Crystal Palace, de leginkább edzőként vált ismertté a neve: a Barcelonával spanyol bajnokságot nyert és döntőbe jutott a Bajnokok Ligája elődjében, a BEK-ben, a Tottenhammel pedig elhódította az FA Kupát.

Az angol válogatott élére 1994-ben nevezték ki, a hazai rendezésű 1996-os Európa-bajnokságon elődöntőig vezette a csapatot, amely a későbbi győztes németektől kapott csak ki 11-esekkel.

Korábbi klubja, a Tottenham a 15 órakor kezdődő, Aston Villa elleni bajnoki mérkőzés előtt egyperces gyászszünettel emlékezik majd Terry Venablesre, a játékosok pedig fekete karszalaggal lépnek pályára.

A korábbi válogatott Gary Lineker az X-en közzétett bejegyzésében a legjobb, leginnovatívabb trénernek nevezte a szakembert, akinek a kezei alatt megtiszteltetés és öröm volt játszani.

Devastated to hear that Terry Venables has died. The best, most innovative coach that I had the privilege and pleasure of playing for. He was much more, though, than just a great manager, he was vibrant, he was charming, he was witty, he was a friend. He’ll be hugely missed.…