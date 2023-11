Lesz meccs Szófiában, de nem csak a stadionban

Drámai visszaesés látható a kockázatitőke-befektetések számában és volumenében is. A jelenség globális, régiós kitekintésben és idehaza is megfigyelhető. A cégértékek romokban, így a cégalapítók keserű mosollyal fogadnak el immáron rosszabb ajánlatokat is, csak legyen miből még pár hónapot kihúzni. A trendek ugyan pozitív, enyhülésre utaló jeleket is mutatnak, de a még keményebb tél sem zárható ki.