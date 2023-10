Újabb magyar futballista a Golden Boy-díj döntősei között

A Premier League-ben szereplő Bournemouth magyar hátvédje, Kerkez Milos is bekerült a Golden Boy-díj legjobb 25 játékosa közé, ezzel még versenyben van a 21 éven aluli korosztály „Aranylabdájáért”. A 25-ös lista elsősorban a Football Benchmark adatai alapján állt össze – húsz játékos –, míg a Tuttosport további öt játékost nevezhetett a végső sorrendbe – írja az eurosport.hu.

A díjról félszáz újságíró szavaz a világ minden tájáról, ők öt játékosra szavazhatnak: 10, 7, 5, 3 és 1 pontot osztanak ki a megnevezett labdarúgókra sorrend szerint.

?⭐️ 20 finalists for Golden Boy plus 5 Wild Card — Gavi can’t be included as he won the Award last year.



Who’s gonna win the Golden Boy? ✨@GoldenBoyAwards #GoldenBoy pic.twitter.com/1kq05rRoFD