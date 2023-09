Pár hét, és Budapest nagyon fontos lesz az orosz és a fehérorosz úszók számára

Ezt Szántó Dávid, a Duna Arénában sorra kerülő esemény szervezőbizottságának vezetője jelentette be szerdán a Magyar Úszó Szövetség sajtótájékoztatóján. Hozzátette, a vk-viadalra több mint 40 ország nagyjából 500 versenyzője érkezik, köztük olyan világklasszisok, mint a hosszú kihagyás után visszatérő "mellúszókirály", a brit Adam Peaty, az olasz Thomas Ceccon, az ausztrál Kaylee McKeown, vagy éppen a svéd Sarah Sjöström.

Az ukrajnai háború miatt korábban eltiltott orosz és fehérorosz úszók részvételéről Szántó Dávid elmondta, a nemzetközi szövetség nemrég hozott döntése értelmében - amely számos kritériumot is megfogalmaz - semleges színekben, függetlenül versenyeznek majd, azaz edző, vagy például orvos sem kísérheti el őket.

Az InfoRádió interjújából kiderül, hogy a nevezés október elején zárul le, akkor fogják tudni megmondani, hány résztvevő lesz.

Az orosz és fehérorosz versenyzők létszáma a nemzetközi szövetségen múlik. Van ugyanis egy nagyon szigorú kritériumrendszerük, aminek meg kell felelnie a sportolóknak.

Tudomása szerint jelenleg 31 versenyző teljesíti az összes feltételt, de nem tudni, hogy közülük mennyien érkeznek.

"Lehet, hogy mind a 31-en, lehet, hogy csak 6-an, ez tényleg tárgyalás kérdése. Ők szeretnének jönni, többen is, de ezek a kritériumok nagyon szigorúak és be fogja tartatni a nemzetközi szövetség, ahogy nekünk is be kell tartanunk" - mondta Szántó Dávid.

Felidézte a rádióban: a világkupákon mindig van egy különleges betétfutam: volt, amikor Eric - az angolna - Moussambani volt itt, máskor a színészek, a tanárok vagy az egészségügyi dolgozók úsztak. Most a legnagyobb, legsikeresebb sportszövetségek - például kosárlabdázók, birkózók, kajakozók - küldhetenek versenyzőket, és kifejezett kérés volt, hogy legyenek a csapatokban válogatott sportolók és tisztségviselők egyaránt. Ez lesz pénteken, vasárnap pedig egy másik különlegességgel készülnek:

a verseny legvégére igazi "aranyfutamot" szerveztek,

amelyen a 100 méteres egyéni győztesek állnak majd fel egymás ellen úgy, hogy az elért időeredményük szerint indítják őket.

"A mellúszó elindul, utána ha például 5 másodperccel volt nála gyorsabb a 100 hát győztese, akkor annyival indul utána, aztán a pillangó és végül a gyorsúszó. Ha csak az időeredményeket nézzük, akkor pont egyszerre kellene megérinteniük a falat, vagyis ez egy nagyon látványos futamnak ígérkezik" - sorolta Szántó Dávid.

A sajtótájékoztatón részt vett a 200 méter háton világbajnoki ötödik Kovács Benedek, aki elárulta, neki személy szerint nem jelent majd gondot, ha adott esetben egy orosz vagy fehérorosz versenyző mellett kell úszni. A BVSC versenyzője kiemelte, egy hónap pihenőt követően nagyjából három héttel ezelőtt kezdte el a munkát, és a fő célja, hogy a jövő évi párizsi olimpián a legjobb legyen.

"Tartozunk annyival a magyar úszósportnak, és a versenyzőinknek is, hogy a világ legjobbjait hozzuk el" - nyilatkozta Wladár Sándor, a MÚSZ elnöke. Hozzátette, ebben az évben is rendeznek majd egy izgalmas betétfutamot, amelyben a legnagyobb hazai sportszövetségek (MOB, atlétika, torna, kajak-kenu, vívás, kosárlabda, kézilabda, cselgáncs, birkózás, kerékpár) képviselői mérik össze a tudásukat.

Hangsúlyozta, a versenyen a szövetség egyik szponzorának, a MOON-nak köszönhetően zöld szemlélettel, elektromos autókkal tudják majd szállítani a delegációk túlnyomó részét.