A hétvége legviccesebb videója: Jolien, a gátfutónő

A Lengyelországban zajló csapat Európa-bajnokságon a női 100 méteres gátfutás előtt megsérült Anne Zagré, a belgák versenyzője. A válogatottnak, a csapatnak azonban szüksége volt az utolsó helyezésért járó két pontra is, de ehhez valakinek végig kellett futnia a távot, a ki nem állás nem hoz pontot.

Jolien Boumkwo, aki egyébként országa csúcstartója diszkoszvetésben és súlylökésben, vállalta, hogy a pehelykönnyű, szellőlábú lányok között elindul és végiggátazza a távot. 32,81 másodperc alatt teljesítette a feladatot – pedig a végén hajrázott –, messze leszakadva ért célba a győztes, a 13,22-t futó spanyol Teresa Errandonea mögött.

Nagyon hálásak lehetnek neki a belgák: ezzel maradtak bent a legmagasabb osztályban.

Belgian shot putter Jolien Moumkwo stands in for her team-mates and competes in the 100m hurdles at the European Games.



