Különleges ajándékkal lepték meg Novák Katalint az ukránok – kép

„Micsoda meglepetés!” – egy aláírt mezzel lepték meg a magyar államfőt az ukrán női kézilabda-válogatott tagjai. Novák Katalin Twitter-bejegyzése szerint ezzel mondtak köszönetet Magyarországnak, hogy Kisvárda adott otthont a 2023-as (Ukrajna–Észak-Macedónia) női kézilabda vb-selejtezőnek, amire a háború miatt nem kerülhetett sor Ukrajnában.

„Magyarország segít, ahol tud” – zárul a köztársasági elnök angol nyelvű tweetje.

What a surprise! I got a signed jersey from the Ukrainian handball team!This is how they thanked #Hungary that the city of Kisvárda hosted a qualifying match of the 2023 Women's Handball World Championship,which could not be held in Ukraine due to the #war.?? helps where it can! pic.twitter.com/VpPxLsjq1e