Roland Garros: leléptették a labdaszedőt eltaláló párost - videó

Kato Miju és Aldila Sutjiadi 16. helyen kiemelt duója a nyolcaddöntőben 6:7, 3:1-re állt a cseh Marie Bouzkova és spanyol Sara Sorribes Tormo ellen, amikor a japán Kato egy gém végén átütötte a labdát a túloldalra - mivel az ellenfél adogatása következett -, és eltalált egy labdaszedő lányt, aki időben elfordult, és a sapkás fejét hátulról ütötte meg a filcgolyó.

A "tettes" rögtön átment elnézést kérni, de nem tudta megvigasztalni a zokogó lányt. A mérkőzésvezető először figyelmeztetésben részesítette az ázsiai párost, ám miután Bouzkováék jelezték neki, hogy a labdaszedő továbbra is sír, odahívta felettesét, majd rövid tanácskozás után bejelentette, hogy kizárja a japán-indonéz kettőst.

A leléptetett páros hitetlenkedve fogadta az ítéletet, Kato is elsírta magát, a közönség pedig hangos nemtetszését fejezte ki, miközben a játékosok levonultak a 14-es pályáról.

Miyu Kato & Aldila Sutjiadi were disqualified from their Roland Garros doubles match



Kato hit a ball boy in the chest, but wasn’t hitting the ball in anger. The ball boy was crying



They were initially only given a warning, but were eventually defaultedpic.twitter.com/zymNJDKvo8