Majoross Gergely a német másodosztály bajnokánál lesz vezetőedző

A klub hétfőn jelentette be a magyar szakember érkezését, aki ezt megelőzően a szlovák élvonalban szereplő Érsekújvárnál (Nové Zámky) dolgozott. A szerződés egy plusz egy idényre szól.

A Ravensburg idén megnyerte a DEL2-t, ám a német profiligarendszerben nincs automatikus feljutás, illetve kiesés.

Majoross a klub honlapján elmondta, hogy mindig is nagy vágya volt Németországban edzősködni, és megismerni különböző hokikultúrákat. Magát egy támadófelfogású és agresszív védekező játékot mutató együttes edzőjének tartja.

"Szeretném, ha a csapat a szurkolók számára is attraktív és őszinte hokit nyújtana. Ezért dolgozunk. Nem csak nekem, hanem a feleségemnek és a gyermekeimnek is egy új kezdet, és nagyon várjuk már" - mondta az edző. Hozzátette: a kluból, a városról és a régióról is, valamint a helyi emberekről is csak pozitívat hallott.

A 44 éves Majoross 2021 januárjában került a felvidéki együtteshez, mellyel azóta kétszer a negyeddöntőig jutott, legutóbb pedig az alapszakaszban hatodik lett, ami a klub történetének egyik legnagyobb sikere.

Korábban a MAC juniorjainak, majd a Miskolci Jegesmedvék és a MAC magyar, illetve szlovák bajnokságában szereplő felnőtt együtteseinek trénere volt. Szlovákiai szerepvállalása előtt a MAC utánpótlásáért felelt. Dolgozott a válogatott másodedzőjeként is, illetve 2019-ben megbízott szövetségi kapitányként a divízió I/A világbajnokságon.