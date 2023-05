Így menekültek a friss bajnok Barcelona játékosai - videó

Az Espanyol elleni 4-2-es győzelemmel vált biztossá vasárnap a Barcelona idei spanyol bajnoki aranya. A lefújáskor a kispad környékén ólálkodók a játékosokkal együtt a kezdőkörben kezdtek örömködésbe, ám mivel a szurkolók is csatlakozni kezdtek, hamar "feloszlott a buli", és szaladt minden hivatalosság az öltözőbe – főként mivel az Espanyol drukkerei kezdték a berohanást.

Az ő feszültségüket növeli, hogy még könnyen kieshetnek az első osztályból, ha nem vigyáznak a hátralévő négy fordulóban, ugyanis négy pontra vannak a kieséstől - derül ki a 24.hu összeállításából.

Barca enjoying the moment but now being chased off pitch by Espanyol fans pic.twitter.com/UfKv78NPOS — Samuel Marsden (@samuelmarsden) May 14, 2023