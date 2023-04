Birkózó Eb - Torba negyeddöntős Zágrábban

Torba Erik (60 kg) imponáló győzelmet aratva bejutott a negyeddöntőbe, a 72 kilogrammban címvédő Fritsch Róbert és a 82 kilogrammban szereplő Szilvássy Erik ugyanakkor bántóan sima vereséget szenvedett szombaton a zágrábi birkózó Európa-bajnokságon.

A kötöttfogású nyolcaddöntőkben magyar részről először Fritsch lépett szőnyegre, aki nem volt szerencsés a sorsolásnál, ugyanis rögtön elsőre a világbajnoki harmadik török Selcuk Cannal kellett megküzdenie, aki nagyon meglepte őt a meccs elején.

A szokásos mérkőzésindító állóharcból Can egy csípődobási kísérlettel levitte (0-2), majd megdobta (0-4) és nagy előnybe került. Fritsch a folytatásban sem tudott ellenfele fölé kerekedni, Can aktívan birkózott és leküldette őt (0-5), majd parterhelyzetből megpörgette (0-7). A második menetben Can már csak az eredmény tartásával foglalkozott, a csepeli birkózó állásból és lentről (1-7) sem tudott vele mit kezdeni és összességében simán kikapott.

Szintén a nyolcaddöntőben mutatkozott be új súlycsoportjában, 82 kilogrammban az eggyel feljebb 2019-ben Eb-harmadik Szilvássy Erik a tavaly Eb-ezüstérmes, vb-ötödik georgiai Gela Bolkvadze ellen.

Előzetesen szoros csatára lehetett számítani, ám végül egyoldalú küzdelem alakult ki a szőnyegen. Az U23-as vb-győztes magyar ugyan riválisa passzivitása miatt az első menet közepén előnybe került, de lentről eredménytelen volt, majd riválisa még a szünet előtt egy kiléptetéssel egyenlített. A másodikban aztán leküldette a magyart (1-2), lentről pedig kiemelte és pörgette (1-4), ráadásul Szilvássy közben szabálytalanul védekezett, amiért videózás után megintették (1-6) és visszaküldték parterbe, mire Bolkvadze kiemelte és négy pontért eldobta (1-10), amivel technikai tussal nyert.

A sorozatos magyar vereségek után a selejtezőben észt riválist legyőző Torba Eriken volt a sor, hogy javítsa a szombati magyar mérleget. Az Európa Játékok-ezüstérmes Torba pedig ezt látványos birkózással tette meg.

Ellenfele az iráni származású, menekültstátusszal, semleges színekben szereplő Dzsamal Valizadeh volt, aki egy másodpercre sem tudta megnehezíteni a dolgát. Torba pár másodperc után rögtön derékra támadott, majd mögékerült (2-0), a menet felénél pedig leküldette ellenfelét (3-0), akit lentről megemelt és nagy ívben eldobott (7-0), majd ismét kiemelte és kis ívben is megdobta (9-0), s ezzel technikai tussal, kevesebb mint két perc alatt győzött.

Az elődöntőért a bolgárok Európa-bajnoki és világbajnoki ezüstérmese, Edmond Nazarjan lesz Torba ellenfele.

A szombati program első felében még Lévai Tamás lesz érdekelt a 97 kilogrammosok nyolcaddöntőjében.