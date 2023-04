"A következő másfél év Milák Kristófról fog szólni, és nem csak itthon"

Sok esetben többet jelent magyar bajnoknak lenni a magyar úszósportban, mint Európa-bajnoknak - fogalmazott az InfoRádióban a csütörtöktől vasárnapig tartó úszó országos bajnokság jelentőségéről Sós Csaba, az úszók szövetségi kapitánya.

"De ezen túlmenően kijelölöm az országos bajnokság végén a vb-csapat 95 százalékát; abból kiesni már nem lehet, csak bekerülni egy-két számba" - közölte.

A legnagyobb nevek közül Hosszú Katinkáé biztosan hiányozni fog a rajtlistákról, ő ugyanis anyai örömök elé néz, Kós Hubert pedig az Egyesült Államokban tanul és úszik január óta - mint ismert, nem is rosszul -, így igazoltan marad távol. Kenderesi Tamás pedig "nincs olyan formában, hogy elinduljon".

Kós Hubertre azért külön kitért.

"Nagyon nem voltam meglepődve az ő mostani szereplésén, én voltam az első Magyarországon, aki Amerikába úszókat küldött ösztöndíjjal tanulni és tapostam ki az ösvényt. Most már százas nagyságrendben végeznek ott, ismerem a rendszert, pont olyan, mint ami Kós Hubinak való. Rengeteg számot fel fog venni a palettára, nagyon sok versenye van és mindegyik verseny rendkívüli erejű, hisz évente 1000-1500 külföldi versenyzőnek adnak ösztöndíjat, a legjobbaknak" - részletezte Sós Csaba.

Kós Hubert 200 háton és 200 vegyesen lehet világklasszis, ezzel a felvetéssel a kapitány is egyetért, sőt.

"A vegyesúszás négy úszásnemből áll, ha külön-külön javul bennük, akkor egy Bob Bowmannél, aki Michael Phelps edzője volt, és akinek a legendás Urbancsek János volt a mentora, nyilvánvalóan össze fog állni a vegyes is" - említette.

Korábban már mondta, hogy Milák Kristóf is remekül teljesített a meleg égövi edzőtáborban, kiváló formában van. Róla most azt mondta, másokkal együtt most olimpiai A szintet, szinteket fog úszni Kaposváron.

"Ez a másfél-két év Milák Kristófról fog szólni, nem csak itthon" - szögezte le.

És a többiek? Merthogy így is vannak versenyzők, akiktől van mit várni:

Mihályvári-Farkas Viktória (Európa-bajnok)

(Európa-bajnok) Késely Ajna (Európa-bajnok)

(Európa-bajnok) Kapás Boglárka (világbajnok)

"Jól néztek ki az edzőtáborban, több helyütt is megnéztem a munkájukat, láttam, mit végeztek. Viki az Eb-n kiküszöbölte a vb-n esett csorbát, Ajna és Bogi pedig jobb formában van, mint az elmúlt másfél évben bármikor" - jelezte Sós Csaba.

A viadalra tehát csütörtöktől vasárnapig kerül sor, a döntőkre minden nap délután 5 órától lehet figyelni.

Nyitókép: MTI/Kovács Anikó