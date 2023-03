Több mint fél évet vártak rá a Juventus hívei: a világbajnok visszatért

Pogba tudását senki sem vitatja, a világ legjobb középpályásai között a helye, igazi vezéregyénisége mindenkori csapatának. Nem könnyű természet, mondták róla a Juventusnál, miután távozott a klubtól, majd valami hasonló minősítést kapott a Manchester Unitednél is, második korszakában. Hangulatjátékosnak is nevezték, de talán az sem lényegtelen, hogy nagyon sérülékeny, s az elmúlt években hosszú időszakokat kénytelen volt kihagyni.

Miután 2018-ban világbajnoki címet szerzett a francia válogatottal – fontos, szinte döntő gólt lőtt a fináléban a horvátoknak – a Manchester Unitednél rá akarták építeni a csapat játékát. A következő idényben szenzációsan futballozott (35 bajnokin 15 gólt is szerzett, ez eddigi karriercsúcsa), de 2019 szeptemberétől a következő idény végéig gyakorlatilag 250 napot kihagyni kényszerült, úgy, hogy közben kétszer tudott tétmérkőzésen játszani, karácsony előtt és után, összesen 77 percet.

A 2020–2021-es évadban, beleértve koronavírusos fertőzését is, háromszor, a 2021–2022-esben kétszer kényszerült kihagyásra, ez előbbiben ez 77, utóbbiban 122 napos hiányzást jelentett a mérkőzésekről.

Miután az Old Traffordon 2022 nyaráig szólt a szerződése, a Real Madrid, a Paris Saint-Germain és a Juventus is érdeklődött iránta. Végül a Juve lett a befutó, az olaszok annak ellenére is minden követ megmozgattak érte, hogy Pogba tavaly áprilistól vádlisérülése miatt egyetlen percet sem játszott. 2022. április 18. óta most kedden tudott pályára lépni először.

Miután a Juventus megszerezte, 49 napot porckuszsérülése miatt mulasztott, aztán hiányzott 143 napot a térdoperációja miatt, s bár a világbajnokság előtt a csodavárók azt rebesgették, hogy akár ott is lehet Katarban a francia keretben, nem volt játékra kész. A rehabilitáció közepette összeszedett még egy felsőcombsérülést is.

Idén januárban, végre, úgy festett, visszatér, 2016 májusa után ismét tétmérkőzésen játszhat a Juventusban. A Monza elleni, január 29-i bajnokin ott ült a padon, de Massimiliano Allegri nem küldte pályára. Az újonc vezetett Torinóban a Juve ellen, éles volt végig a meccs, az edző nem akart kockáztatni. Pogba a következő edzések egyikén megint megsérült, hat mérkőzést kihagyott.

Kedden ellenben, a derby della Molén, a torinói városi rangadón beállt. A szurkolók óriási üdvrivalgással és egy dallal fogadták és ünnepelték, „Siamo venuti fin qua per vedere segnare Pogba”, azaz azért jöttünk, hogy lássuk Pogbát gólt lőni.

A Juve 4-2-re megnyerte a mérkőzést, de Pogba (egyelőre) nem lőtt gólt.

De legalább visszatért.

Nyitókép: MTI/EPA-EFE/Enric Fontcuberta