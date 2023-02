BL élőben: Dortmund–Chelsea, Bruges–Benfica

BORUSSIA DORTMUND–CHESLEA 0-0: A rákkal diagnosztizált, ősszel kemoterápiás kjezeléseken is átesett Sebastien Haller bemutatkozik a BL-ben is a sárga-feketéknél. Az előző idényben, még az Ajax tagjaként a sorozat egyik leggólerősebb játékosa volt. A Chelsea-ben három téli szerzemény is kezd, Joao Felix, Mudrik és Enzo Fernandez.

FC BRUGES–SL BENFICA 0-0: A Benfica elveszítette a télen Enzo Fernandest, de így is esélyese a belga bajnok elleni párharcnak.

Nyitókép: MTI/EPA/Salvatore Di Nolfi