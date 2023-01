Újabb fontos posztját vesztette el Vári Attila

Változás történt Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (TF) kuratóriumában – tudta meg a Telex. A kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, Vári Attila már nem tagja az ötfős testületnek, a híroldal úgy tudja, lemondott. Az TF érdeklődésükre megerősítette az összetétel megváltozását.

A Testnevelési Egyetem fenntartója 2021. augusztus elsejétől a Testnevelési Egyetemért Alapítvány, az alapítványt pedig a kuratórium irányítja. A kuratórium elnökének akkor Mocsai Lajost nevezték ki, tag lett Kovács Antal olimpiai bajnok dzsúdós, Schmidt Ádám, aki 2022 nyarától a sportért felelős államtitkár. Vida József az üzleti szférából érkezett, Vári Attila az alakuláskor még a vízilabda-szövetség elnöke volt – emlékeztet a Telex.

Ahogy arról korábban az Infostart is beszámolt, Vári Attila múlt év októberében jelentette be lemondását az MVLSZ élén beöltött pozíciójáról. A kétszeres olimpiai bajnok sportvezető a többi pozícióját akkor megtartotta, egészen idén januárig. (A Magyar Olimpiai Bizottság elnökségének továbbra is tagja.) A helyére a professzori címet szerző Sós Csabát választották a kuratóriumba, aki az úszóválogatott kapitánya, és a TF-hez mintegy 40 éve kötődik.

„Tudományos munkatársként kerültem a TF-re, de még portásnak is mentem volna. Később tanár, majd tanszékvezető lettem. Megtiszteltetés ezt a közösséget a kuratórium tagjaként szolgálni” – nyilatkozta a Telexnek Sós Csaba, aki az úszó és vízi sportok tanszékének vezetését 65. életéve betöltése után Egresy Jánosnak adta át.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt