Ilyen piros lap nincs, mégis van

Az ötödosztályban szereplő AFC Wrexham 3–3-as döntetlent játszott Walesben a másodosztályú Sheffield Uniteddel az angol labdarúgó FA-kupa 4. körében. A meccset azért megismétlik, de ebben semmi különös nincs. Az már sokkal érdekesebb, hogy a kiállított Daniel Jebbison kör alakú piros lapot kapott.

A nso.hu által észrevett Givemesport-cikkben írtak szerint a kör alakú piros lap két szempontból hasznos. Egyrészről a színtévesztő játékosoknak nyújt segítséget, másrészről pedig a játékvezetők munkáját is megkönnyíti, mert így a zsebükben kotorászva tapintásból meg tudják különböztetni a sárga és piros lapot egymástól.

