Kubatov Gábor is döntött a Liu testvérek ügyében

Kedden eldőlt, hogy a Magyar Országos Korcsolyázó-szövetség nem kér pénzt az országváltást kezdeményező két rövid pályás gyorskorcsolyázó olimpiai bajnoktól, Liu Shaoangtól és Liu Shaolin Sándortól. Egy interjúban pedig Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke is bejelentette, hogy nem gördít a klub akadályt két sportolója távozása elé.

AA Liu testvérekkel érkezett egy remek utánpótlásbázis és szakmai stáb is. A két koronaékszer távozott, ezt nagyon sajnálom, remek srácok, példaképek voltak a gyerekeknek. Megmutatták, hogyan lehet egyszerre valaki nagyon jó sportember és világfi. Kár értük. Jövő évtől már nem ferencvárosi színekben versenyeznek majd, felbontjuk velük a szerződést. Nem kérünk tőlük pénzt az idő előtti távozásuk miatt, sok büszkeséget hoztak a Fradinak. Nehéz történet ez, hiányozni fognak, az utánpótlás azonban számtalan junior bajnokot kitermelt már. Hagyni kell őket nyugodtan dolgozni. Nincs tervben, hogy kiszálljunk ebből a sportágból, sőt olyan szinten kell tartani a szakosztályt, ha egyszer haza akarnak jönni a Liu testvérek, akkor legyen hova visszatérniük" – mondta Kubatov Gábor az ulloi129.hu portálnak adott interjúban.

A klubelnök arra is kitért, hogy szerinte lett volna még mozgástere a szövetségnek, és ők is megpróbáltak mindent megtenni, hogy itthon maradjanak a Liu testvérek. "Érdemes lett volna talán még hajtani az ügyet. De most már ez van, el kellett fogadnunk" – tette hozzá.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán