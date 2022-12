Kiderült, mennyibe kerül Max Verstappen Forma–1-es jogosítványa

A pilóták részvétele nem automatikus az Forma–1-ben, évről évre ki kell váltaniuk a szuperlicencet, azaz a Forma-1-es jogosítványt. Ahhoz pedig, hogy valaki tényleg részt vegyen a világbajnokságon, be is kell fizetni a Nemzetközi Automobil Szövetség kasszájába egy bizonyos összeget – írja a vezess.hu.

A számítás egyszerű: van egy alapdíj, ez jövőre 10 400 euró, melyhez hozzáadódik annyiszor 2100 euró, ahány pontot szerzett 2022-ben az adott pilóta.

Max Verstappennek ennek köszönhetően 963 800 eurót, átszámítva bő 392 millió forintot kell befizetnie azért, hogy megvédhesse 2023-ban is a bajnoki címét. Ilyen magas összeget még senki nem fizetett, de ez annak is köszönhető, hogy 454 megszerzett pontjával rekordot állított be.

Vele szemben a lista végén hárman is csak a 10 400 eurós (4,23 millió forintos) alapdíjat fizetik.

A teljes mezőny 2023-as díja:

Pilóta 2022-ben szerzett pontok Szuperlicencdíj (euró) Max Verstappen 454 963 800 Charles Leclerc 308 657 200 Sergio Perez 305 650 900 George Russell 275 587 900 Carlos Sainz 246 527 000 Lewis Hamilton 240 514 400 Lando Norris 122 266 600 Esteban Ocon 92 203 600 Fernando Alonso 81 180 500 Valtteri Bottas 49 113 300 Kevin Magnussen 25 62 900 Pierre Gasly 23 58 700 Lance Stroll 18 48 200 Cunoda Juki 12 35 600 Csou Kuan-jü 6 23 000 Alexander Albon 4 18 800 Nyck de Vries 2 14 600 Nico Hülkenberg 0 10 400 Oscar Piastri 0 10 400 Logan Sargeant 0 10 400

