Juhász Roland nem alszik és nem barátkozik

Óriási büszkeségnek és egyben nagy kihívásnak is tartja új megbízatását Juhász Roland. Az egykori válogatott védő a pályafutása legnagyobb részét Székesfehérváron töltötte, dolgozott ott pályaedzőként is, így most olyan környezetbe került vissza, amely nem ismeretlen számára.

"Látom a csapat helyzetét, hogy most nem a legjobb, de ez nekem is egy óriási lehetőség, hogy ezt a csapatot visszatereljem a jó irányba" – mondta az új sportigazgató, és jelezte, napi 24 órában belevetette magát a munkába, mert most azt tartja a legfontosabbnak, hogy átlássa a legsürgetőbb feladatait.

Az előző szakmai vezetés – Sallói István sportigazgató és Michael Boris vezetőedző – menesztése után régi barátjával, Huszti Szabolccsal kapott felkérést, de mint fogalmazott, hiába futott egy íven a pályafutásuk, mutatkoztak be egyszerre az U14-es és a felnőtt válogatottban is, és vonultak is vissza egyszerre, most ezt félre kell tenniük.

"Mindig is az jellemezte a barátságunkat, hogy kellően kritikusak voltunk egymással szemben is, és ez mindkettőnkre jó hatással volt korábban is. Én biztos vagyok benne, hogy most is így lesz" – mondta Juhász Roland, és rögtön példával is szolgált: a Puskás Akadémia elleni szerdai kupabúcsú értékelésében sem értettek mindenben egyet. Ennek ellenére

Husztit az egyik legnagyobb hazai edzőtehetségnek tartja, aki szerinte a magyar futballnak egyik nagyon komoly edzője lesz.

Abban csak bízik, hogy a benne lévő potenciál már most, Fehérváron meg tudja majd mutatni.

A csapatépítésre nincs most idő, mert három hét múlva vége az őszi szezonnak a világbajnokság miatt, ennek tükrében minél gyorsabban meg kell ismerni a csapatot, a játékosokat, felismerni azokat a problémákat, ami miatt mostanában nem jött az eredmény. "Ez egy ilyen szakma, gyorsan változnak a dolgok, a jelenlegi helyzetből kell a maximumot kihozni" – tette hozzá.

Szombaton következik a Paks elleni mérkőzés, egy ottani győzelem sokat lendíthetne a csapat hangulatát és önbizalmán a sportigazgató szerint, ezért mindegy, hogyan, de szükség lenne a három pontra.

"Az elmúlt időszakban nem sok sikerélményük volt a játékosoknak, ilyen szempontból nekik hatványozottan fontos a győzelem. Mindenkinek úgy kell beleállni ebbe a mérkőzésbe, hogy minden mindegy alapon ezt a mérkőzést hazai pályán be kell húzni" – jelentette ki Juhász Roland.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd