Aranygyűrűt kapott Orbán, Gulácsi és Szoboszlai

"Mivel a kupát nem vihettük haza, gyűrűket készíttetünk. Rajta van a két bika, valamint az RB Leipzig felirat gyémántokkal és a trófeával, illetve a nevem kezdőbetűivel, valamint a 39-es mezszáma is rá van vésve" - mutatta be az ékszert Benjamin Henrichs saját Twitch-csatornáján. Elmondta, az ötletgazda a Lepiziget 2015 óta erősítő svéd válogatott csapattársa, Emil Forsberg volt Henrichs azt is hozzátette, hogy ő rendszeresen szeretné viselni ezt a különleges ékszert.

Nemrég Oliver Mintzlaff, az RB Leipzig vezérigazgatója azt mondta, még mindig túl sokan ünneplik a kupasikert a klubban, és nem a jelenlegi feladatokra koncentrálnak. A szeptember elején vezetőedzőnek kinevezett Marco Rose bemutatásakor Mintzlaff bejelentette, hogy leszerelteti a Német Kupa-trófea több mint két méter magas mását, melyet a lipcsei akadémia előtt állítottak fel.

A kapus Gulácsi Pétert sérülés és műtét miatt nélkülöző, a védő Willi Orbánt és a középpályás Szoboszlai Dominiket is foglalkoztató, címvédő Leipzig kedd este a másodosztályú Hamburgot fogadja a Német Kupa mostani kiírásának második fordulójában.

