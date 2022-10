Ha Katinka felkérne, tudnék segíteni - Shane Tusup ajánlja magát

A magyar sportnak szüksége van olyan ikonokra, mint ő - így beszélt volt feleségéről Shane Tusup a Blikknek adott interjújában. Az amerikai edző szerint ő profi edző, és szabadúszó, ha valakinek szüksége van a segítségemre, nem teszem le a telefont. Főleg nem egy magyar hősnek.

Az extravagáns edző, aki évekig Hosszú Katinka férje volt arról is beszélt, hogy jelenleg Nagy Viktória, 13-szoros Európa-bajnok akrobatikus fitneszversenyző felkészítésében vesz részt, és bízik benne, hogy újabb világbajnoki címet tud szerezni vele.

Az interjúban szóba kerül az is, hogy focistákat is készített fel, valamint ajánlotta magát szövetségi kapitánynak is. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Ez geg volt - tisztázza a helyzetet Shane Tususp, és azonnal hozzátette: Marco Rossi kezében tökéletes helyen van a karmesteri pálca, ettől függetlenül, ha tudok, és van rá igény, bármikor állok a szakmai stáb rendelkezésére.

