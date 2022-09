Rekordpiros: 9 másodperccel a kezdés után állították ki a futballistát – videó

Minden idők leggyorsabb kiállítását láthatták a nézők a francia labdarúgó-bajnokságban, a Nice és az Angers összecsapásán.

A találkozót a vendégek kezdték, első támadásukból rögtön ziccerben lépett volna ki Abdallah Sima, ám Jean-Clair Todibo azonban elkaszálta, a játékvezető szerint pedig ezt utolsó emberként tette és egy pillanatig sem hezitálva 9 másodperc után felmutatta a piros lapot a nizzai védőnek.

Inkább sárga lapnak tűnik a fault, szigorú volt a bíró, a támadó nem volt gólhelyzetben, a védő szabálytalansága pedig nem volt sem brutális, sem szándékos, egyszerűen elkésett.

A mérkőzés végül 1-0-s Angers-győzelemmel ért véget, és a vendégek is tíz emberrel fejezték be a találkozót, mivel a 62. percben Sofiane Boufal is piros lapot kapott.

Nyitókép: Pixfly/Getty Images