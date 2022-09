Menesztette vezetőedzőjét a Vasas

Kuttor Attila kedden távozott a labdarúgó OTP Bank Ligában újonc Vasas FC vezetőedzői posztjáról. Az angyalföldi klub honlapja szerint Tóth Mihály pályaedző szerződését is felbontották.

A szakember tavaly nyár óta 48 mérkőzésen irányította a Vasast, amely idén – négy év után – visszajutott az élvonalba. Ott azonban visszafogottan kezdett: hét fordulót követően még nyeretlen, öt döntetlennel és két vereséggel a 11., utolsó előtti helyen áll a tabellán. A legutóbbi fordulóban otthon játszott 1–1-es döntetlent az előző szezonban bronzérmes Puskás Akadémiával.

Ez már a második edzőváltás a jelenlegi kiírásban, múlt szerdán Joao Janeiro távozott Debrecenből, amelyet szombaton ideiglenes megbízatással Dombi Tibor irányított.

A Nemzeti Sport közben azt írja, az angyalföldi klubnám már az utódját is megtalálták Kuttor Attilának, akit kedden be is jelenthetnek. Úgy tudják, egy rutinos, magyar szakember veszi át a helyét, aki nyert már bajnokságot a magyar élvonalban.

Nyitókép: Czeglédi Zsolt