Garda Krisztina a közelgő vízilabda-Eb előtt: "mindent megteszünk a célért"

"Természetesen nagyon örültem neki, nagyon nagy megtiszteltetés, hogy rám gondolt a kapitány. Kicsivel nagyobb teher, mint játékosként csak játszani a válogatottban, hiszen bizonyos dolgokban azért nekem kell a vízben irányítani, vagy jobban segíteni a társakat. Azt gondolom, ahogy eddig is működött Keszthelyi Ritával, most velem is ugyanúgy működik" – mondta az Inforádiónak Garda Krisztina.

A magyar női vízilabda-válogatott olimpiai bronzérmes, vb-ezüstérmes, Eb-győztes sportolója Keszhelyi Rita után lett most a csapatkapitány. Garda Krisztina szerint a csapat "nagyon segítőkész és ők is mindent megtesznek a cél érdekében", így ezzel az új feladattal nem lesz gond.

A vízilabdázók szempontjából ez egy spaciális nyár, ugyanis a vb és az Eb kivételesen közel esik egymáshoz időben. "Én azt gondolom, hogy nekem személy szerint sikerült kipihenni magam, és a csapat összes tagjának sikerült. Mindenki nagyon motiváltan jött vissza a pihenőről, hiszen tudjuk, hogy nagyon jó ez a vb-ezüst, de most egy Eb vár ránk, ahol szintén nagyon jó meccseket kell játszanunk" – jegyezte meg.

Hozzátete: a fizikai felkészülés nem került háttérbe, de jóval kevesebb volt, mint a vb előtt, hiszen akkor erre több idejük volt. Most inkább az edzőmeccsek, hivatalos meccsek, játékszituációk gyakorlása volt hangsúlyosabb. "Bízom benne, hogy azért ez így is jól fog alakulni az Eb-szereplés" – mondta.

Garda Krisztina konkrétumot nem mondott arról, milyen eredménnyel lenne elégedett Splitben az Eb végére, de mint fogalmazott, "nyilván mindenki tudja, hogy mit szeretnénk". Jelenleg csak a görög meccsre koncentrálnak, mert ez később nagyon fontos lesz. A csoportban a hollandokkal is játsznanak, ami szintén nagy jelentőségű meccs lehet. Emellett bízik abban, hogy a csapat jól fog tudni játszani. "Ha ez így lesz, akkor biztos vagyok benne, hogy olyan eredményt érünk el, aminek mi is örülünk" – mondta.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd