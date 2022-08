Varga Zsolt: elindultunk egy új úton, de nincsenek illúzióim

Szerdától péntekig a Margitszigeten játszik három mérkőzést a megfiatalított magyar férfi vízilabda-válogatott. Az alig egy hónapja kinevezett szövetségi kapitány, Varga Zsolt az InfoRádiónak hangsúlyozta, hogy ezeket a meccseket is a felkészülés részének tekinti az augusztus végi, szeptember eleji horvátországi Európa-bajnokság előtt, és ezekben a napokban is tovább építi a nemzeti együttest.

"Valamivel hosszabb volt a nyári pihenő, ezért az volt a legfontosabb, hogy fizikálisan lássam, ki milyen állapotban van. Ezen kezdtünk el dolgozni, de párhuzamosan a taktikai oldalon is, mert ahhoz, hogy eredményt érjünk el, hogy olyan legyen a játék képe, amit én szeretnék, azonnal el kellett kezdeni ezzel is foglalkozni. Nincs idő arra, hogy nagy periódusokban dolgozzunk. Ez is nehézség, határterhelésen vannak a játékosok, ennél többet nem lehet edzeni, mert az már kontraproduktív, sérülésveszélyes lenne" – mondta az új kapitány.

Még két hét van a spliti Európa-bajnokság kezdetéig, Varga Zsolt a mostani BENU Kupát is a felkészülés részének tekinti, olyannyira, hogy ezek a meccsek is az edzések részei. Az sem zavarja, hogy nem élvonalbeliek a riválisok, mert most meccsekre van szükségük, és a munkához ezeket a találkozókat is fel tudják használni. Az igazi felmérő azonban a jövő heti közös felkészülés lesz a friss világbajnok spanyolokkal.

"Ott majd kapunk visszajelzést, hogy ténylegesen hol tartunk" – tette hozzá az edző.

Varga Zsolt arra is felhívta a figyelmet, hogy a mostani meccseken még látványos változásokat nem láthatnak a szurkolók, de aki régóta nézi a vízilabdát, lát majd bizonyos különbségeket.

"Nincsenek illúzióim, három és fél hét az nem három és fél év. Elindultunk egy úton,

nekem az a fontos, hogy a játékosok megértsék, hogy mit várok tőlük, személyre szólóan, és ha ez megvan, akkor ez szép lassan majd átmegy.

Örülök neki, ha ezt most viszontlátom, ha egyes periódusokban jól csináljuk, mert akkor már lehet mérni, hogyan haladunk előre" – jelentette ki a szövetségi kapitány.

Nyitókép: Bugány János