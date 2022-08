Indul a Premier League, ők költötték a legtöbbet

A címvédő és a fogadóirodák által a legnagyobb favoritnak vélt Manchester City – függetlenül attól, hogy a jelek szerint lemarad a Chelsea-hez tartó spanyol védőről, Marc Cucurelláról – szinte tökéletes nyarat él meg az átigazolási piacon. (A jelen idő azért indokolt, mert dacára annak, hogy kezdődik a bajnokság, a piac nyitva egészen szeptember 1-ig.)

Hosszú évek után először, pozitív pénzügyi mérleggel zárhatja az átigazolási időszakot, miután

160 millió euróért adott el játékosokat.

Távozott Fernandinho, Gabriel Jesus, Zincsenko és Raheem Sterling.

Így is a negyedik legtöbbet költő eddig a teljes európai piacot nézve, Angliában kizárólag az Arsenal előzi meg. Az új szerzemények közül Erling Haaland neve kívánkozik az élre, nem kevesebbet várnak tőle, mint hogy vele végre megnyerje a City a Bajnokok Ligáját. Erősítést jelenthet a Leeds Unitedtől vett Kalvin Philips is, de akár a nagy tehetségnek mondott Julian Álvarez is. Az alaptizenegy: Éderson – Walker, Rúben Dias, Stones, Joao Cancelo – Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne – Mahrez, Haaland, Foden. Olyan „cserékkel”, mint Laporte, Philips, Álvarez és főleg Grealish.

A Liverpool elengedte Sadio Manét a Bayernhez, elment Divock Origi és Minamino Takumi, de így is bombaerős a támadószekció, miután Mohamed Szalah és Roberto Firmino maradt, és érkezett a Benficától Darwin Núnez. Jürgen Klopp csapata is elhanyagolható, körülbelül ötmillió eurós veszteségnél tart az átigazolási időszakban. Az alapcsapat egy helyen változik az előző szezonhoz képest, Núnez lesz az egyik csatár Mané helyett. Az alaptizenegy: Alisson – Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson – Henderson, Fabinho, Thiago – Szalah, Núnez, Diaz. Persze, a keret ennél jóval bővebb, érdekes lesz figyelni, mekkora szerepet kap két fiatal új szerzemény, Calvin Ramsey és

a csodagyereknek tartott portugál Fabio Carvalho.

Nagy változások történtek a Chelsea-nél. A legfontosabb talán a tulajdonosváltás, amely anyagi stabilitást hozott a tavaszi bizonytalanság után. A vártnál (eddig) kevesebb játékos távozott, Christensen, Rüdiger és az Interhez kölcsönbe visszatérő Lukaku. Más kérdés, hogy a bevételi oldalon mindössze nyolcmillió euró szerepel, az új szerzeményekre pedig elment 103 millió, s ebben még Cucurella nincs is benne. Érkezett Nápolyból Kalidou Koulibaly, illetve a Manchester Citytől Raheem Sterling. Az alaptizenegy: Mendy – Azpilicueta, Thiago Silva, Koulibaly – James, Jorginho, Kante, Chilwell – Sterling, Mount – Havertz. Azpilicueta (és Marcos Alonso) megszerzéséről még nem tett le a Barcelona.

A Tottenham ászt nem veszített a nyáron, ebből következik, hogy Harry Kane továbbra is Antonio Conte rendelkezésére áll, mint ahogyan az előző Premier League-idény társgólkirálya, Szon Heing Min is. Izgalmasnak ígérkezik a horvát Ivan Perisiccsel és Richarlisonnal immár kvartetté bővült támadószekció játéka. Erősödött a védelem is, Clement Lenglet megszerzésével. Erősítést jelenthet a Brightontól vett Yves Bissouma is. Akár így is felállhat a Spurs: Lloris – Romero, Dier, Lenglet – Doherty, Bentancur, Bissouma, Perisic – Richarlison, Kane, Szon. Dejan Kulusevski, Ryan Sessegnon, vagy Ben Davies is bevethető.

A legnagyobb változáson az Arsenal esett át.

Mikel Arteta végre megkapta szükséges erősítésekre a pénzt, a nyáron eddig csak a Barcelona és a Bayern München költött több pénzt erősítésre. Gabriel Jesus szenzációsan kezdte londoni karrierjét, de erősítés lehet az ugyancsak a Manchester Citytől vett Olekszandr Zincsenko is. Érkezett még Marquinhos, Matt Turner és a 30 millió euróért megszerzett, portugál Fabio Vieira. Arteta az alábbi tizenegy köré építheti a csapatot: Ramsdale – Tomiyasu, White, Gabriel, Zincsenko – Partey, Xhaka – Saka, Ödegaard, Martinelli – Gabriel Jesus. Az „Ágyúsok” számára nagy csalódást jelentene, ha megint lemaradnának az első négy helyről. Mikel Arteta számára vízválasztó lehet ez a szezon, most már eredményeket kell produkálnia.

A nagy hatosból egyedül a Manchester United vág neki új szakvezetővel a szezonnak.

A holland Erik ten Haag számára nehéz feladat jutott: a Vörös Ördögök számára hatodiknak lenni hat közül, nem vonzó opció. Pedig a játékosállományt tekintve ez a realitás. Tyrell Malacia (Feyenoord), Christian Eriksen (Brentford), és a 60 millió euróért megszerzett balhátvéd, Lisandro Martinez (Ajax) érkezett, utóbbi az előző idényben Ten Haag játékosa volt. Távozott Paul Pogba, Juan Mata, Jesse Lingard és Nemanja Matics és kérdéses, hogy mi lesz Cristiano Ronaldo sorsa. Nagy szüksége lenne a Vörös Ördögöknek Frenkie de Jongra, de a holland középpályás ügye egyelőre holtpontra jutott. Tulajdonképpen erősítést jelenthet a visszatérő Antony Martial, aki meglepően jó formában futballozott az eddigi felkészülési mérkőzéseken. A tervezett tizenegy: De Gea – Dalot, Maguire, Martinez, Malacia – McTominay, Fred – Sancho, Bruno Fernandes, Rashford – Cristiano Ronaldo.

A többiek

A többi klub közül a kiesést éppen csak elkerülő Leeds United költötte a legtöbbet, 108 millió eurót, igaz, futotta rá, nagyjából ugyanennyiért adott el játékosokat, távozott Raphinha (Barcelona) és Philips (Manchester City), az előző szezon két talán legjobb játékosa. Érkezett Brenden Aaronson (RB Salzburg), Rasmus Kristensen (RB Salzburg), Marc Roca (Bayern München), Darko Gyabi (Manchester City), Tyler Adams (RB Leipzig), Luis Sinisterra (Feyenoord) és Sonny Perkins (West Ham). A menedzser, Jesse Marsh kapcsolatainak tudható be elsősorban a Red Bull klubjaiból való vásárlás.

A gondoltnál kevesebbet költött az évelején szaúdi tulajdonosok kezébe került Newcastle, körülbelül 66 millió eurót. Érkezett Alex Murphy (Galway United), Matt Targett (Aston Villa), Nick Pope (Burnley), Sven Botman (Lille) és Charlie McArthur (Kilmarnock). Kilencvenmillió euró fölött költött a West Ham United és az újonc Nottingham Forest. Előbbi megszerezte Nayef Aguerdet (Rennes), a kapus Alphonse Areola (Paris Saint-Germain), Patrick Kellyt (Coleraine), Flynn Downest (Swansea) és nem utolsósorban az olasz válogatott Gianluca Scamaccát (Sassuolo). A Forest új szerzeményei: Ryan Hammond (Millwall), Taiwo Awoniyi (Union Berlin), Dean Henderson (Manchester United), Giulian Biancone (Troyes), Moussa Niakhate (Mainz), Omar Richards (Bayern München), Neco Williams (Liverpool), Wayne Hennessey (Burnley), Brandon Aguilera (LD Alajuelense), Harry Toffolo (Huddersfield), Lewis O'Brien (Huddersfield), Jesse Lingard (Manchester United), Orel Mangala (VfB Stuttgart).

