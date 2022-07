Elkezdte a felkészülést a pólóválogatott Varga Zsolttal

Hétfőn elkezdte a felkészülést az Európa-bajnokságra a férfi vízilabda-válogatott a Margitszigeten. Délelőtt erőnléti edzés és úszóedzés szerepelt a programban, a labdák pedig délután kerültek elő – derült ki a waterpolo.hu híréből.

A múlt héten kinevezett szövetségi kapitány, Varga Zsolt megnevezte stábját is. A válogatottnál is Nyéki Balázs lesz a másodedzője, ahogy a Ferencvárosban is, ezért pedig köszönetet mondott a klub vezetőinek.

A felkészülés első hetét Budapesten tölti a keret, majd jövő héten utazik Sibenikbe, ahol a horvátokkal közös edzőtábor során egy hivatalos mérkőzés is van a programban. A Margitszigeten folytatódik majd a munka, és augusztus 17-19. között a BENU Kupán Franciaország, Hollandia és Japán ellen játszik a csapat. A spliti Eb augusztus 27-én kezdődik. A keret és a stáb Kapusok: Kardos Gergely (BVSC), Lévai Márton (OSC), Vogel Soma (FTC)

Mezőnyjátékosok: Ágh György (BVSC), Angyal Dániel (Szolnok), Batizi Benedek (BVSC), Burián Gergely (OSC), Fekete Gergő (FTC), Jansik Szilárd (FTC), Konarik Ákos (Szolnok), Manhercz Krisztián (OSC), Molnár Erik (FTC), Nagy Ádám (Szolnok), Német Toni (FTC), Pohl Zoltán (FTC), Vadovics Viktor (Vasas), Vigvári Vendel (FTC), Vigvári Vince (OSC), Zalánki Gergő (Pro Recco, olasz)

Kereten kívüli meghívott: Nagy Ákos (KSI)

(A játékosok klubjaként azt a csapatot jelöltük meg, amelyből kiharcolták a kerettagságot)



A stáb:

Szövetségi kapitány: Varga Zsolt

Másodedző: Nyéki Balázs

Kapusedző: Gárdonyi András

Erőnléti edző: Pozsonyi Zsolt

Csapatmenedzsment

Csapatvezető: Székely Bulcsú

Csapatmenedzser: Katona Norbert

Technikai vezető: Tóth Szabolcs

Orvos: dr. Tarjányi Zoltán

Sportpszichológus: dr. Goschi Gabriella, Németh Gergely

Fizikoterapeuta: Ivicsics-Dienes Viktória

Táplálkozás tanácsadó Haris Éva

Masszőr: Varga Sándor

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás