Két sztár is hiányzik a Fradi BL-selejtezős keretéből

A névsorból hiányzik a júniusban az ukrán válogatottban szerepelt Olekszandr Zubkov és a bosnyák Muhamed Besic is. Ellenben az új szerzemények közül hárman is bevethetők: Mats Knoester, Xavier Mercier és Adama Traoré. Nem szerepel a névsorban Sigér Dávid, aki hosszú sérülése után tavasszal már játszott bajnoki mérkőzésen, de most megint nem egészséges.

A huszonkettes keret

Kapusok: Bogdán Ádám, Dibusz Dénes, Varga Ádám

Hátvédek: Adnan Kovacevic, Botka Endre, Eldar Civic, Henry Wingo, Mats Knoester, Pászka Lóránd, Samy Mmaee

Középpályások: Aissa Laidouni, Anderson Esiti, Kristoffer Zachariassen, Stepjan Loncar, Vécsei Bálint, Xavier Mercier

Csatárok: Adama Traoré, Carlos Auzqui, Franck Boli, Fortune Bassey, Marquinhos, Tokmac Nguen

