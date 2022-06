Megszólalt az ájult műúszó életét a Margitszigeten megmentő edzőnő

Edzője mentette ki a vízből Anita Alvarez amerikai szinkronúszót a budapesti vizes világbajnokságon, a gyakorlata végén elájult, és nem jött fel a víz alól. Andrea Fuentes azt mondta, hogy hiába kiabált, az életmentők vagy nem hallották vagy nem értették.

A spanyol edzőnő, aki az egyik legsikeresebb spanyol női olimpikon, két olimpián, Pekingben és Londonban három ezüst- és egy bronzérmet nyert, ezúttal már az amerikai válogatott mellett dolgozik, és a Mundo Deportivónak idézte fel a Margitszigeten történteket.

"Anita már jól van, az ágyában pihen. Minden orvosi vizsgálata negatív lett, de már nem sokkal az után, hogy a partra húztam, tudtam, hogy minden rendben lesz" – mondta Fuentes. Az edzőnő szerint csaknem két percig nem lélegzett amerikai tanítványa, ugyanakkor hozzátette, a hasonló esetek előfordulnak ebben a nehéz sportban, elsősorban edzésen kell odafigyelni a sportolókra, de felidézte, hogy a pekingi olimpián a japán csapat egyik tagja vesztette el a vízben az eszméletét.

Az AS című lapnak azt mondta, hogy amikor látta, hogy gond van, a vízimentőkre nézett, de ők nem reagáltak. "Nem sokat gondolkodtam, azonnal a vízbe vetettem magamat. Ez volt a legőrültebb és a leggyorsabb fejesem életemben. Elkaptam Anitát, és a felszínre úsztam vele, de nagyon nehéz volt" – mesélte a spanyol sportlapnak. Után érkezett meg a magyar vízimentő, de az edzőnő szerint nem sokat segített neki.

"Tudtam, hogy Anitát az oldalára kell fektetni, hogy ne nyeljen több vizet, és elkezdjen lélegezni, a mentő viszont a hátára akarta fordítani.

Abszurd közelharc kezdődött, köztünk, ráadásul nem tudott angolul vagy nem értette, amit mondok,

de végül sikerült megoldanunk" – mondta Fuentes.

Amint Alvarez magához tért, hallani sem akart az orvosi felügyeletről, még az oxigénes lélegeztetést is visszautasította, mostanra pedig már annyira jól érzi magát, hogy az edzője elmondása szerint a csapatversenyen már újra vízbe akar szállni. Erről azonban majd az orvosok döntenek.

"Azért vagyok itt, hogy problémákat oldjak meg és erősítsem a válogatottat. Akciómódban vagyok, már nem foglalkozom az esettel, csak előre nézek" – mondta az életmentő edzőnő.

Az eset érdekessége, hogy

versenyzőként Andrea Fuentest is ki kellett menteni a medencéből,

egy moszkvai junior világkupa-viadalon edzője, Ana Tarres ugrott be érte. A tapasztalt szakember ezúttal az izraeli csapat edzőjeként láthatta, ahogy az egykori mentettből életmentő lett. A magyar álláspont Az eset kapcsán Merkely Béla, a vizes világbajnokság egészségügyi szolgálatának vezetője azt közölte, hogy rendkívül szigorú FINA-szabályok határozzák meg, hogy a vízimentők mikor avatkozhatnak közbe. A szabályok alapján a FINA által delegált bírói kar tagjainak jelzésére ugorhatnak be a medencébe, megelőzendő, hogy bármi félreértés kapcsán esetleg félbeszakítsanak egy versenyprogramot.

A szerdai döntő során ilyen jelzés a bíróktól nem érkezett. Tehát edző hiába jelez nekik, ők a szabályok értelmében még ekkor sem avatkozhatnak közbe – hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem rektora.

Miután az edző saját felelősségére beugrott a medencébe, a helyi vízimentők – érzékelve a veszélyhelyzetet – már nem vártak a bírói jelzésre, hanem maguk is az azonnali közbeavatkozás mellett döntöttek, így végül az amerikai versenyző az ő segítségükkel jutott ki a partra – közölte Merkely Béla, aki hozzátette azt is, hogy a helyi orvosi szolgálat azonnal megkezdte a sportoló szakszerű ellátását.

