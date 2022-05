Mészöly Kálmán fiával együtt ünnepelte a Vasas feljutását

A magyar foci egyik legnagyobb legendáját a Blikk érte el. A lap arról írt, hogy a Mészöly Kálmán, aki játékosként és kapitányként is vezére volt a válogatottnak, legyőzve több betegséget, most tiszta szívből ünnepli imádott futballcsapata, a Vasas feljutását. A Szőke Sziklának ebben egy laza fröccs is segített, amit Géza fiával ivott meg.

– Sokszor mondtam fiamnak, hogy okos gyerek, és érti a futballt – emlékezett Mészöly Kálmán. – Néhány hete azt kérdeztem tőle: mi lesz, ha épp a Haladás, a klub, amely megint befogadta őt, veszi el a feljutást a Vasastól? Hogy nézel akkor a szemembe a vasárnapi ebédnél? Mire ő azt felelte:

Apu, ne aggódj, annak a meccsnek már nem lesz tétje, a Vasas addigra feljut.

Igaza lett, és amikor vasárnap eljött hozzám, átöleltük egymást, csináltam két fröccsöt, finom száraz rozéból, és azzal koccintottunk. Boldog vagyok, hogy a következő bajnokságban újra legyőzhetjük a Ferencvárost az Üllői úton, mint ahogy a mi időnkben a Népstadionban tettük ugyanezt - foglalta össze a lap. Mészöly Kálmán a beszélgetést azzal zárta, hogy fiával a fröccsözés közben megbeszélték, az első hazai bajnokira kimennek.

Nyitókép: Koszticsák Szilárd