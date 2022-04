Szilágyi Áron: mindent megteszek a csapatért, ezt elvárom a többiektől is

Az egyéni világbajnoki cím megszerzése is motiválja ebben az olimpiai ciklusban Szilágyi Áront. A Vasas háromszoros olimpiai bajnok kardvívója az új idényt tökéletesen kezdte, hiszen a budapesti Világkupa-versenyen két aranyérmet is nyert.

"Voltak bennem kételyek, hogy hogyan sikerül az olimpia utáni első nemzetközi versenyem. Voltak Világkupa-versenyek ugyan azóta, de azokon nem indultam el, mert nem éreztem azt, hogy kész lennék, ugyanakkor a mezőny benne volt a versenyszezonban. Végül jó formába kerültem, élveztem a vívást és dominálni tudtam erős ellenfelekkel szemben. Magabiztosan vívtam az asszókat, a két aranyérem pedig fantasztikus érzés és sok erőt ad a folytatáshoz" - jelentette ki a vívólegenda.

Az év fő eseménye a kairói világbajnokság július 15-től, addig sokat fog még versenyezni, először is Madridban van Vk-verseny, majd Padovában egy Grand Prix, nem beszélve a júniusi Eb-ről. Ahogy fogalmaz, "bőven lesz alkalom, hogy le tudjuk mérni, hol is tartunk", min kell javítani; a formaidőzítés fontos lesz.

A most szerzett csapataranyra kitérve elmondta azt is, miként gondol a korábban póttagként számításba vett Iliász Nikolász bevetésére.

"Nem az én tisztem arról beszélni, hogy ki kerüljön a csapatba, de láthatóan így is jól működtünk.

De hát Nikó nem új arc a közegben, már 2009 óta ott van a csapatban, minimum a csapat mellett ötödik emberként. Jól sikerült az integrációja, jó asszókat tudott vívni."

Különösebben általában sem foglalkozik azzal, hogy milyen összetételben vív a csapat, mert a saját feladatára koncentrál, hogy mindent megtegyen ő maga a csapat sikere érdekében, "természetesen ezt várom a többiektől is" - tette hozzá.

2024-ig a Szerencsejáték Zrt. lesz lesz a legnagyobb támogatója, a nemzeti lottótársasággal már ki is jelölték a közös projekteket.

"Örülök annak, hogy a sport mellett olyan, fontos társadalmi ügyet is találtunk, mint a fogyatékossággal élő gyermekek integrációja, segítése, nagyon fontosnak tartom azt, hogy ők is boldog, teljes életet élhessenek, meglehessenek a kitörési lehetőségeik, ezért is fogok dolgozni a következő három évben." Szerencsejáték Zrt.: Áronnal szintet lépünk A Szerencsejáték Zrt.-vel való együttműködés részleteiről Bánhegyi Zsófia marketing- és kommunikációs vezető beszélt az InfoRádióban: "Évtizedek óta jelen van a magyar sportban a Szerencsejáték Zrt., de Áronnal most szintet lépünk. A vállalat lesz a felkészülését segítő fő támogató, de egyéb területeken is lesz együttműködés. Ő egyfajta ikon, akire felnéznek a szurkolók milliói. Szeretnénk, ha ő képviselné a Tippmix márkát, de számítunk rá a társadalmi felelősségvállalás programjainkban is, kiemelten a gyermekek iskolai beilleszkedését segítő programokban."

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt