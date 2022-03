Suhajda Szilárd újabb nyolcezeres csúcs meghódítására készül

Az expedíció közleménye szerint Suhajda Szilárd, a K2 első magyar megmászója idén új, hosszú távú himalájai projektbe kezd, ennek részként indul a Lhocéra. Az úgynevezett The Big Five kihívásban a Föld öt legmagasabb hegycsúcsára szeretne feljutni első magyar állampolgárként, az eddigiekhez hasonlóan mesterséges oxigén használata és magashegyi teherhordók alkalmazása nélkül.

Felidézik, hogy Suhajda Szilárd 2019-ben érte el a K2 8611 méteres csúcsát, ezzel magyar állampolgárként, oxigénpalack nélkül ő járt az eddigi legmagasabb hegycsúcson. A járvány évei alatt azonban – korábbi társával, Klein Dáviddal – több expedíciót is el kellett halasztania.

Mint írják, a Big Five tagjai közül egyedül a Mount Everest szárnyalja túl a K2 magasságát, azonban a többi csúcs - a Kancsendzönga, a Lhoce és a Makalu – megmászása is kiemelkedő hegymászó-teljesítménynek számít. Ezek elérését pótlólagos oxigén használata nélkül világviszonylatban is elismert sikerként tartják számon. A Mount Everest esetében mindössze a csúcsra feljutok 2,8 százaléka indul palack nélkül.

A Lhoce, a negyedik legmagasabb hegy a világon, a Mount Everesttől délre található. A Nepál és Kína határán emelkedő csúcsot 1956-ban mászták meg először egy svájci expedíció tagjai. Erőss Zsolt és Gál László 2011-ben jártak a csúcson, amelyet azóta nem másztak meg magyar hegymászók. Suhajda Szilárd egyedül, önálló mászóként indul Nepálba.

A csúcsra vezető, úgynevezett nepáli normál útvonal áthalad a Khumbu-jégesésen, a meredek Lhoce-falon, a kőhullásnak kitett Reiss-kuloáron (avagy Lhoce-folyosón), legfőbb nehézségét azonban az extrém magasság jelenti: a csúcsrégióban harmadannyi levegő jut a tüdőbe minden egyes lélegzetvételre, mint a Kárpát-medence magasságában – mutatnak rá a közleményben, hozzátéve, hogy az akklimatizáció időigényes folyamat: Suhajda Szilárd expedíciója várhatóan június elejéig tart.

