Märcz Tamás: Montenegrót legyőzni mindig nagy fegyvertény

Märcz Tamás, a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya elégedett volt a Montenegró elleni keddi teljesítménnyel. A magyar csapat 14-9-re győzött a Világliga-sorozat európai selejtezősorozatának nyitányán.

„Kiszámíthatatlan ilyenkor, hogy mi történik, ki hogyan reagál, hiszen láttuk, hogy az ellenfél sok fiatallal érkezett, mint ahogy mi is sok fiatallal játszottunk. Mindkét oldalon volt néhány rutinos pólós is az olimpiáról. Az én játékosaim fejben ott voltak, jól rákészültek a meccsre, illetve az edzéseken végre tudták már hajtani azokat a feladatokat, taktikai elemeket, amiket elképzeltem. Bizakodó voltam, mert úgy éreztem, hogy több olyan játékosunk lesz, aki el tud dönteni egy ilyen mérkőzést és talán még náluk is lendületesebben tudunk játszani” – mondta érdeklődésünkre a szakvezető.

A magyar csapat a félidőben már négygólos előnyben volt, de Märcz Tamás szerint nem szabad azt sugallni meccs közben, hogy már eldőlt a dolog. „Azért tenni is kell folyamatosan, hogy ez valóban így legyen. A félidőtől úgy dolgoztunk, hogy nem csökkentettük a sebességet, hanem igyekeztünk még emelni rajta. Montenegrón is lehetett látni, hogy egy pillanatra sem adta fel.”

A kapitány szerint Montenegrót legyőzni bármilyen formában bármilyen összetételben mindig nagy fegyvertény.

A 20 éves Vigvári Vendel négy gólt lőtt a negyedik meccsén a válogatottban, ezt a szakvezető is kellemes meglepetésnek nevezte, de hozzátette, hogy korábban is játszott már remekül, egy másik világliga-találkozón háromszor volt eredményes. Úgy látta, több fiatal is jól teljesített, de az idősebbek is hozták a magabiztos formát.

